Giocatrici statunitensi e causa per la risoluzione della parità di retribuzione nel calcio statunitense

In cambio del pagamento e della promessa di US Soccer, le giocatrici hanno accettato di liberare la Confederazione da tutte le rivendicazioni rimanenti nel caso di discriminazione di genere della squadra, affermando che i contratti futuri avrebbero affrontato la parità di retribuzione negli accordi con le sue due squadre Marquee.

Il processo può richiedere mesi. Le squadre maschili e femminili hanno già avviato trattative congiunte con US Soccer, ma per attuare l’accordo – la federazione cerca un accordo negoziale congiunto che coinvolga entrambe le nazionali – l’associazione calciatori maschile deve accettare di condividere o arrendersi. , Milioni di dollari in denaro potenziale per la Coppa del Mondo dalla FIFA, l’organo di governo del calcio mondiale. Il denaro fissato dalla FIFA e dalla competizione femminile legata alla Coppa del Mondo maschile è esponenzialmente più grande e al centro della categoria della parità retributiva.

Cohn, un ex membro della squadra femminile, ha detto alla federazione a settembre Non firmerà Nuovi accordi collettivi di contrattazione con due squadre che non hanno eguagliato il montepremi dei Mondiali. Martedì, la Women’s Players’ Association si è congratulata con i suoi membri e i loro avvocati per la loro “vittoria storica nella lotta decennale contro la discriminazione da parte della Confederazione di football americano”, ma ha chiarito che intende ospitare il football americano – e per estensione il gruppo maschile – per il loro impegno generale per la parità di retribuzione.

“Sebbene la soluzione raggiunta oggi sia un successo incredibile, c’è ancora molto lavoro da fare”, ha affermato il sindacato.

Non solo il loro capo, ma la lunga guerra dei giocatori con la US Soccer, la federazione che gestisce il gioco negli Stati Uniti, li ha spinti in prima linea. La lotta più ampia per l’uguaglianza Sport femminili e colleghi atleti, celebrità, politici e hanno ricevuto sostegno Candidati presidenziali. Negli ultimi anni, giocatori, squadre e persino atleti di altri sport – Medaglia d’oro olimpica di hockey su ghiaccio, calciatori canadesi, giocatori della WNBA – si è rivolto ai soldati americani e al loro sindacato per una guida negli sforzi per ottenere guadagni simili in termini di retribuzione e condizioni di lavoro.

Molti di quei giocatori e squadre hanno continuato a ottenere un grande successo – Norvegia, Australia e Olanda Questi includono paesi in cui le federazioni calcistiche hanno promesso di colmare il divario retributivo tra uomini e donne, anche se il caso dei giocatori americani viene trascinato fuori.