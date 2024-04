Boom di Taylor Swift per il commercio cinese e il PIL di Singapore

19 ore fa

Il presidente della Federal Reserve di New York, John Williams, ha dichiarato giovedì che si aspetta ancora che l'inflazione diminuisca quest'anno, anche se il processo potrebbe non essere agevole.

“Mi aspetto che l'inflazione continui il suo graduale ritorno al 2%, anche se, come abbiamo visto in alcune recenti misure sull'inflazione, ci saranno degli intoppi”, ha detto il funzionario della banca centrale in un discorso ai banchieri di New York.

I commenti sono arrivati ​​il ​​giorno dopo che le stime dell'indice dei prezzi al consumo per marzo mostravano un'inflazione ad un tasso annuo del 3,5%, ben al di sopra dell'obiettivo del 2% della banca centrale. Ha notato un miglioramento dal picco dell’inflazione nel giugno 2022 a oltre il 9%.

“L'economia ha fatto molta strada per raggiungere un migliore equilibrio e raggiungere il nostro obiettivo di inflazione del 2%. Ma dobbiamo ancora vedere un totale allineamento del nostro doppio mandato. Mi impegno a raggiungere la massima occupazione e stabilità dei prezzi nel lungo termine.” Egli ha detto.

– Jeff Cox