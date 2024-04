Le proteste universitarie filo-palestinesi hanno distrutto i campus della Columbia, dell’UCLA e di tutti gli Stati Uniti

Un agente della polizia statale del Texas si trova vicino ai manifestanti filo-palestinesi presso l'Università del Texas ad Austin, in Texas, il 29 aprile. Suzanne Cordeiro/AFP/Getty Images

Decine di persone sono state arrestate lunedì durante una protesta nel campus dell'Università del Texas ad Austin, secondo il campo Defend Palestine dell'università, che ha accusato le autorità di usare la forza per detenere le persone.

Il campo è stato allestito sul prato del South Mall della scuola intorno alle 12:30 e circa un'ora dopo, gli agenti del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Texas, del Dipartimento di Polizia di Austin e della polizia del campus hanno risposto in tenuta antisommossa, secondo un comunicato stampa di organizzatori. .

“Circa 40 persone sono state arrestate e, secondo quanto riferito, la polizia ha utilizzato flash flash, manganelli e altre armi chimiche durante gli arresti”, si legge nel comunicato stampa.

L'università sta lavorando per raccogliere informazioni, incluso il numero di arresti, per un comunicato stampa lunedì sera, ha detto Brian Davis, senior manager dell'università per le questioni e le comunicazioni di crisi.

L'ufficio dello sceriffo della contea di Travis non ha avuto un numero totale di arresti fino a martedì mattina, ha detto alla CNN la portavoce Kristen Dark.

La CNN ha contattato il Dipartimento di Pubblica Sicurezza per un commento.

“Chiediamo che l'UT si liberi dallo stato sionista di Israele e da tutte le organizzazioni e istituzioni che stanno attuando il genocidio in corso a Gaza… Chiediamo che il presidente (J) Hartzell si dimetta per aver dato il via libera alla repressione militarizzata dei manifestanti pacifici degli studenti su il suo campus”, ha detto in un comunicato stampa la palestinese Lenna Nasr del Movimento giovanile.