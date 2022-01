Il nuovo caricabatterie di Sadechi eroga 165W a quattro porte e ha un bellissimo supporto

? Il caricabatterie ha annunciato Con alcune specifiche interessanti: ha quattro porte USB-C che forniscono 165 watt di potenza contemporaneamente e viene venduto a $ 120. È in grado di scaricare 100 W di potenza per dispositivo e può farlo anche durante la ricarica di uno o due dispositivi, a seconda della potenza che assorbono.

È interessante, dato Il mattone di ancoraggio da 120 W di cui abbiamo scritto il mese scorso (Aveva quattro porte) Non in grado di farlo: può caricare solo su split da 60 W / 30 W / 20 W, dove Satechi può erogare 100 W / 30 W / 30 W. Offre due dispositivi con 60 W e può fornire un terzo 45 W di ricarica simultanea di alcuni computer più leggeri, ad esempio MacBook Pro da 13 pollici, Chromebook e MacBook Air.

Tuttavia, la ricarica da 100 W scomparirà se colleghi quattro dispositivi, da lì scaricherà 60 W / 45 W / 30 W / 30 W. Tuttavia, secondo la sua scheda tecnica, non è male per un dispositivo che pesa 12 once (o circa 340 grammi). Se sei una persona che porta con te molti dispositivi USB-C quando viaggi, Satechi è un ottimo modo per caricare tutto in una volta senza imbrogliare più mattoni e punti vendita.

Quel succo è fantastico, ma la mia caratteristica preferita dovrebbe essere il piccolo supporto che viene fornito per tenerlo in posizione verticale sul tavolo. Questo non solo rende il caricabatterie più facile da usare come stazione di ricarica domestica, ma sembra anche un simpatico robottino (almeno ai miei occhi). Può anche aiutare con cose noiose come la gestione dei cavi, rimuovendo il cavo di ricarica staccabile dai quattro cavi USB-C provenienti dalla parte anteriore.

è il caricabatterie? Disponibile per il pre-ordine sul sito Web di Satechi Per $ 120, ma la società afferma che è possibile ottenere uno sconto del 20% utilizzando il codice “CES20” fino al 13 gennaio, riducendo le tasse applicabili e i prezzi pre-spedizione a $ 96. Secondo la pagina del prodotto, la versione americana sarà spedita entro il 14 gennaio.

Se non hai bisogno di molta potenza e portage, Sadechi ne vende uno Caricabatterie da 66 W con tre porte USB-C per $ 55. Angar ha anche annunciato Il caricabatterie da $ 79 da 100 W con due porte USB-C e una porta USB-A al CES afferma di essere “il più piccolo caricatore da muro al nitruro di potassio da 100 W al mondo”.