Elon Musk visita la Cina mentre Tesla cerca di implementare la tecnologia di guida autonoma

Il produttore statunitense di auto elettriche ha introdotto la guida completamente autonoma, o FSD, la versione più autonoma del suo software Autopilot, quattro anni fa, ma non l’ha ancora resa disponibile in Cina, il suo secondo mercato più grande a livello globale, nonostante i clienti lo abbiano sollecitato. COSÌ.

Musk ha detto questo mese che Tesla potrebbe rendere disponibile la FSD ai clienti in Cina “molto presto”in risposta a una domanda sulla piattaforma di social media X.

Le case automobilistiche cinesi rivali come Xpeng stanno cercando di ottenere un vantaggio su Tesla lanciando programmi simili.

La fonte ha detto che Musk sta cercando di ottenere l'approvazione per trasferire i dati raccolti nel paese all'estero per addestrare algoritmi per le sue tecnologie di guida autonoma.

Dal 2021, Tesla ha archiviato tutti i dati raccolti dalla sua flotta cinese a Shanghai come richiesto dalle autorità di regolamentazione cinesi e non ne ha trasferito nessuno negli Stati Uniti.

La visita di Musk in Cina, Segnalato per la prima volta Il fatto non è stato riferito pubblicamente e la persona ha parlato in condizione di anonimato perché non era autorizzata a parlare ai media. Tesla non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

L'emittente cinese CCTV, nel suo rapporto sull'incontro di Musk con Li, non ha detto se i due hanno discusso di FSD o di dati.

All'inizio della giornata, un rapporto separato trasmesso dalla radio statale affermava che Li aveva visitato il salone dell'auto di Pechino in corso e aveva commentato come il settore cinese dei veicoli intelligenti a nuova energia avesse guadagnato una posizione di leadership sul mercato e che il paese avrebbe dovuto lavorare sodo e mantenere i suoi vantaggi.

Musk ha anche incontrato Ren Hongbin, il funzionario governativo che dirige il Consiglio cinese per la promozione del commercio internazionale, l'organizzatore del salone dell'auto di Pechino, hanno riferito i media statali.

“È bello vedere che le auto elettriche stanno facendo progressi in Cina. Tutte le auto saranno elettriche in futuro”, ha detto Musk in un video pubblicato sui social media da un utente dei media statali.

Il viaggio di Musk è avvenuto poco più di una settimana dopo la sua visita annullato Una visita programmata in India per incontrare il primo ministro Narendra Modi, citando le “responsabilità molto pesanti” di Tesla.

La società ha detto questo mese che lo avrebbe fatto Smobilitazione rappresenta il 10% della sua forza lavoro globale a causa del calo delle vendite e dell’intensificarsi della guerra dei prezzi per i veicoli elettrici guidati da marchi cinesi.

Le autorità di regolamentazione della sicurezza automobilistica statunitensi hanno dichiarato venerdì di aver aperto un sito indagine Se il richiamo di oltre 2 milioni di veicoli da parte di Tesla negli Stati Uniti, annunciato a dicembre per l'installazione delle nuove garanzie Autopilot, fosse sufficiente dopo una serie di incidenti.