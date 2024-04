In-N-Out aumenterà i prezzi nonostante la legge sull'età minima della California?

Lynsey Snyder, CEO di In-N-Out, si è impegnata a proteggere i prezzi nella catena di hamburger preferita della West Coast.

Snyder ha detto in una nuova intervista con TODAY: NBC Oggi La società privata non vedrà aumenti drastici dei prezzi in California dopo la nuova legge statale sul salario minimo. Il Fast Act è entrato in vigore il 1° aprile, dando ai lavoratori dei fast food un salario iniziale di 20 dollari l’ora, rispetto al precedente standard di 16 dollari.

“Sedevo alle riunioni dei vicepresidenti dicendo: 'Non possiamo aumentare i prezzi così tanto, semplicemente non possiamo'”, ha detto Snyder “Perché sentivo un tale obbligo di prendermi cura dei nostri clienti”.

Snyder ha inoltre affermato che la società non esplorerà le opzioni di ordinazione mobile perché ostacolano l'esperienza del servizio clienti. Ha inoltre espresso la propria riluttanza a concedere un franchising o a diventare una società quotata in borsa.

Un locale In-N-Out a Los Angeles ha recentemente aumentato i prezzi degli hamburger di 25 centesimi e delle bevande di 5 centesimi, New York Post menzionato.

I manager di McDonald's e Chipotle annunciano aumenti dei prezzi

L'insistenza di Snyder sul fatto che In-N-Out non aumenterà i prezzi è un allontanamento dall'approccio adottato da alcuni concorrenti dopo l'entrata in vigore del Fast Act.

In una teleconferenza a novembre, l'amministratore delegato di McDonald's Chris Kempczinski ha affermato che la società aumenterà i prezzi per compensare gli aumenti salariali, oltre a tagliare i costi dei ristoranti e migliorare la produttività.

“Ci sarà sicuramente un colpo a breve termine per il flusso di cassa degli affiliati in California”, ha detto Kempczinski. “È difficile sapere esattamente quale sarà il colpo a causa di alcuni sforzi di mitigazione. Ma il colpo ci sarà”.

In una teleconferenza di Chipotle quel mese, il direttore finanziario Jack Hartung disse che la catena messicana di barbecue prevedeva di aumentare i prezzi in California di “cifre singole medio-alte”, ma chiarì che una “decisione finale” non era ancora stata presa.

Alla fine dell’anno scorso, due importanti operatori di Pizza Hut hanno annunciato l’intenzione di licenziare più di 1.200 fattorini nello stato prima che il Fast Act entri in vigore, secondo Interessato al commercio.