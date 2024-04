Quali scenari di playoff NBA si svolgono ancora nell'ultimo giorno della stagione regolare?

La stagione regolare NBA 2023-24 termina domenica e, con le posizioni post-stagionali di molte squadre indecise, sarà sicuramente una giornata da brivido.

La Western Conference ha un impasse a tre tra Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves e Denver Nuggets. Ogni squadra ha un record di 56-25.

Denver ha mantenuto brevemente un vantaggio di una partita nella vittoria di mercoledì sul Minnesota. Tuttavia, la sconfitta per 121-120 dei Nuggets contro i San Antonio Spurs venerdì sera – e la vittoria dei Thunder e dei Timberwolves nelle rispettive partite – hanno creato un'attrazione in classifica.

Selvaggio selvaggio ovest. Denver, Minnesota e Oklahoma City entrano nell'ultima giornata della stagione regolare NBA con lo stesso record. Segna la prima volta nella storia del campionato che tutte e tre le squadre hanno lo stesso record e una possibilità per la testa di serie numero 1 in 81 partite. pic.twitter.com/AHOTRM79ZD — L'Atletico (@TheAthletic) 13 aprile 2024

Nella Eastern Conference, la battaglia per le teste di serie n. 2-4 sarà serrata. Se i Bucks battono gli Orlando Magic, Milwaukee no. 2 testa di serie e ha un vantaggio sul campo in casa almeno nei primi due turni dei playoff. A parte questo, le cose si complicano in fretta per i Bucs. (Maggiori informazioni di seguito.)

Nel frattempo, i Philadelphia 76ers hanno la chiave per sbloccare il programma dei tornei di play-in, mettendo in continuo mutamento la data del torneo Eastern 7/8.

C'è molto da fare per le partite di domenica. Atletico Includi le apparizioni nei playoff e nei tornei di play-in e le classifiche delle conferenze?

Livelli di ingresso della domenica

Eastern Conference (*= posto guadagnato):

Celtici (63-18) Dollari (49-32) Knicks (49-32) Cavalieri (48-33) Magia (46-35) Pacers (46-35) 76 giocatori (46-35) Calore (45-36) Tori* (39-42) Falchi* (36-45)

Western Conference (*= Play-in posto preso):

Tuono (56-25) Lupi di legname (56-25) Pepite (56-25) Tagliatori (51-30) Anticonformisti (50-31) Pellicani (49-32) Soli (48-33) Lakers* (46-35) Re* (45-36) Guerrieri* (45-36)

Domenica entrano i playoff

Torneo di partecipazione

Heat ai 76ers, il vincitore affronterà i Bucks

Lakers ai Suns, vincitori contro i Timberwolves

Hawks at Bulls, perdente eliminato

Warriors al Kings, il perdente viene eliminato

Vincitore degli Hawks-Bulls agli Heat-76ers Perdente, vincitore contro i Celtics

Vincitore Warriors-Kings Perdente contro Lakers-Suns, vincitore che affronterà i Thunder

Partite di play-off

(1) Celtics contro (8) Vincitore del play-in

Vincitore di (2) Bucks contro (7) Heat/76ers

(3) Knicks contro (6) Pacers

(4) Cavalieri contro (5) Magia

(1) Thunder contro (8) vincitore del play-in

Vincitore di (2) Timberwolves contro (7) Suns/Lakers

(3) Nuggets contro (6) Pellicani

(4) Clippers contro (5) Mavericks

Programma domenicale (orari ET)

Hawks at Pacers (13:00)

Wizards at Celtics (13:00)

Raptors in calore (13:00)

Tori ai Knicks (13:00)

Calabroni ai Cavaliers (13:00)

Bucks at Magic (13:00)

Nets ai 76ers (13:00)

Nuggets at Grizzlies (15:30)

Trail Blazers al Kings (15:30)

Jazz al Warriors (15:30)

Mavericks all'ET (15:30)

Pistons agli Spurs (15:30)

Suns at Timberwolves (15:30)

Rockers at Clippers (15:30)

Lakers al Pelicans (15:30)

Scenari che influiscono sul seme numero 1 della Western Conference

Denver, Oklahoma City e Minnesota – tutte con lo stesso record di 56-25 – non hanno il controllo assoluto nella loro ricerca della testa di serie dell'Occidente.

Di seguito sono riportati gli scenari per determinare il seme n. 1 della Western Conference.

Oklahoma City è al primo posto: Se tutti e tre vincono o tutti e tre perdono. In entrambi gli scenari, il Minnesota sarebbe secondo e Denver sarebbe terzo.

Testa di serie Denver: Se vince e le altre due squadre perdono, il Minnesota sarà secondo e Oklahoma City terza.

Il miglior seme del Minnesota: Se vince e Denver perde, Oklahoma City sarà seconda.

Oklahoma City è al primo posto: Se vince e il Minnesota perde.

Denver avanza al secondo posto: Se vince e una delle altre due squadre perde. In ogni caso, se solo una delle tre squadre perde, quella squadra finirà terza.

Preparare il terreno per la caccia al seme n. 2-4 dell'Est

Se Milwaukee vince: I Bucks sono il seme n. 2, i Knicks sono il seme n. 3 e Cleveland è il seme n. 4.

Se Milwaukee perde, New York vince, Cleveland perde: New York è seconda, Milwaukee è terza e Cleveland è quarta.

Se Milwaukee perde e Cleveland e New York vincono entrambe: New York è seconda, Cleveland è terza e Milwaukee è quarta.

Se Milwaukee perde, New York e Cleveland perdono entrambe: Milwaukee è seconda, New York è terza e Cleveland è quarta.

Se Milwaukee e New York perdono e Cleveland vince: Cleveland è la seconda testa di serie, con Milwaukee terza e New York quarta.

Vai più in profondità I Bucks stanno ottenendo una “buona bruciatura” nella posizione di playoff contro i Thunder, un avversario ancora da determinare

Preparando il terreno per i semi n. 5-8 dell'Est

Se tutti perdono o tutti vincono: Orlando è quinto, Indiana è sesto, Philadelphia è settimo e Miami è ottavo.

Se Orlando vince: I Magic sono la testa di serie numero 5 finché Indiana non perde e Filadelfia vince, nel qual caso i Magic sono la testa di serie numero 6.

Se Orlando perde e Miami vince: Orlando sarebbe il numero 8 se anche Indiana non perdesse, mentre i Magic sarebbero il numero 7.

Se l'Indiana vince: I Pacers rimarranno al sesto posto finché Orlando non perde, nel qual caso i Pacers saliranno al quinto posto.

Se Filadelfia vince: I sei non sono peggiori del settimo seme. Se l'Indiana perde, i 76ers salgono al quinto posto. Se Indiana vince e Orlando perde, i 76ers saliranno al sesto posto.

Se Miami perde: È il seme n. 8.

Se Miami vince e Orlando vince: Miami è la numero 8.

Se Miami vince e Orlando perde: Miami sarà il campione della Southeast Division e davanti a Orlando. Se ciò accade e l'Indiana o la Filadelfia perdono, Miami salirà al sesto posto. Se ciò accade ed entrambe le squadre perdono, Miami salirà al quinto posto. Altrimenti Miami sarebbe settima.

