Israele promette di “fissare un prezzo” dopo l’attacco iraniano senza precedenti mentre i leader mondiali chiedono moderazione

Israele ha promesso che “prenderà un prezzo” dall’Iran mentre il Paese valuta la sua risposta a una notte senza precedenti Una raffica di droni e attacchi missilistici Pur affrontando la pressione internazionale per ridurre l’escalation.

L’attacco notturno – che ha visto Teheran lanciare una serie di attacchi contro Israele nell’arco di cinque ore – minaccia di trasformare la crisi in Medio Oriente in una guerra regionale fuori controllo.

Il gabinetto di guerra israeliano è stato incaricato di rispondere all’attacco e domenica si è incontrato con uno dei suoi membri, Benny Gantz, dicendo che “l’evento non è ancora finito”.

Ha sottolineato la necessità di “costruire un'alleanza regionale e riscuotere un prezzo dall'Iran nel modo e nel momento che ci conviene”.

Il ministro della Difesa israeliano Yoav Galant ha detto in precedenza che Israele “ha contrastato questo attacco in un modo senza precedenti”, ma ha aggiunto: “Dobbiamo essere preparati a tutti gli scenari”. Nelle sue prime dichiarazioni, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato: “Abbiamo intercettato e contenuto. “Insieme vinceremo.”

Un funzionario israeliano ha detto separatamente alla CNN che Israele risponderà all’attacco iraniano, ma la portata di questo attacco non è stata ancora determinata. Il funzionario ha detto che Israele non ha ancora deciso se cercherà di “rompere tutti i piatti” o di fare qualcosa di più moderato.

Ma gli alleati occidentali stanno esortando Israele a ridimensionare la situazione altamente tesa domenica e a chiudere un capitolo di incertezza e confronto durato una settimana e che si è intensificato a causa della guerra di Israele con Hamas che ha ucciso più di 33.000 persone. palestinesi a Gaza e hanno causato una catastrofe umanitaria nella Striscia.

Da allora era previsto l’attacco di ritorsione iraniano Sospetto raid israeliano su un complesso diplomatico iraniano in Siria all’inizio di questo mese, e finalmente è avvenuto sabato sera, quando più di 300 proiettili – tra cui circa 170 droni e più di 120 missili balistici – sono stati lanciati verso il territorio israeliano. Le autorità israeliane hanno affermato che il 99% di essi è stato intercettato con l'aiuto di alleati tra cui Stati Uniti, Regno Unito e Francia. L'unico ferito riportato è stato quello di una bambina di 7 anni gravemente ferita dalle schegge.

Queste rappresaglie hanno portato allo scoperto anni di conflitto nascosto tra i due paesi e hanno segnato la prima volta che la Repubblica islamica ha lanciato un attacco diretto contro Israele dal suo territorio.

Israele e Iran sono da tempo rivali, ma le tensioni sono aumentate in seguito agli attacchi di Hamas contro Israele, che hanno causato la morte di circa 1.200 persone. L’Iran sostiene una rete di delegati in tutto il Medio Oriente che si sono ripetutamente scontrati con Israele dopo gli attacchi.

Domenica, l’Iran ha affermato che si era aperta una “nuova equazione” nella sua relazione ostile con Israele, e ha messo in guardia da un attacco “molto più grande” al paese se Netanyahu avesse deciso di lanciare un attacco “occhio per occhio”.

Il leader della Rivoluzione Islamica ha dichiarato: “Abbiamo deciso di creare una nuova equazione, ovvero se il regime sionista attacca d’ora in poi i nostri interessi, beni, personalità e cittadini, ovunque e in qualsiasi momento, ci vendicheremo di loro. .” Lo ha detto alla televisione di stato iraniana Hossein Salami, comandante della Guardia rivoluzionaria iraniana. “Regime sionista” è un termine usato dall’Iran per riferirsi a Israele.

In precedenza, Sardar Bagheri, capo di stato maggiore delle forze armate iraniane, aveva dichiarato: “Se il regime sionista risponde, la nostra prossima operazione sarà molto più ampia”.

Gli attacchi iraniani hanno preso di mira la base aerea israeliana da cui è stato lanciato il raid contro il consolato iraniano a Damasco. Il portavoce dell'esercito israeliano Daniel Hagari ha detto che i missili balistici iraniani arrivati ​​in Israele sono caduti sulla base aerea situata nel sud di Israele, causando solo lievi danni strutturali.

Bagheri ha detto che dal punto di vista dell'Iran l'operazione militare contro Israele “è finita”. Ma ha sottolineato che le forze armate iraniane rimangono in massima allerta e sono pronte ad “agire se necessario”, secondo un'intervista concessa domenica alla TV statale IRINN.

Questi avvertimenti sono arrivati ​​in un momento in cui i paesi occidentali esortavano Israele a stare lontano dall’orlo di una guerra aperta con il suo nemico.

Dopo l'attacco, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha parlato al telefono con Netanyahu e ha chiarito che gli Stati Uniti non avrebbero partecipato ad alcuna operazione offensiva contro l'Iran, ha detto alla CNN un alto funzionario dell'amministrazione della Casa Bianca.

Biden ha detto a Netanyahu che dovrebbe considerare gli eventi di sabato sera una “vittoria” perché gli attacchi iraniani sono stati in gran parte infruttuosi, e invece… Comprovato “La straordinaria capacità di Israele di difendersi e sconfiggere attacchi senza precedenti”.

Ministero della Difesa israeliano/Bulletin/Anadolu tramite Getty Images Il ministro della Difesa israeliano Yoav Galant (secondo da destra) partecipa domenica alla riunione del gabinetto della difesa israeliano.

Nel frattempo, Biden ha ribadito che l’impegno degli Stati Uniti per la sicurezza di Israele contro le minacce dell’Iran e dei suoi delegati rimane “ferreo”.

A dimostrazione della pressione interna che Netanyahu sta affrontando, due ministri del governo dalla linea dura hanno chiesto una risposta ferma. Il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich ha chiesto ritorsioni che “riecheggiano in tutto il Medio Oriente”, mentre il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir ha detto che Israele dovrebbe “impazzire”.

Anche in Medio Oriente sono state avanzate richieste di moderazione. L'Arabia Saudita, il principale rivale regionale dell'Iran, ha sottolineato l'importanza di “prevenire qualsiasi ulteriore aggravamento” della crisi, mentre il Qatar, che ha strette relazioni economiche con l'Iran, ha espresso la sua “profonda preoccupazione”. Gli Emirati Arabi Uniti hanno avvertito di “nuovi livelli di instabilità” se il ciclo non verrà chiuso.

L’Iran aveva promesso di rispondere dopo aver accusato Israele di averlo fatto Il suo complesso diplomatico è stato bombardato In Siria all'inizio di questo mese.

Incursione aerea Il ministero degli Esteri iraniano aveva affermato all'epoca che l'attacco aveva distrutto l'edificio del consolato nella capitale, Damasco, uccidendo almeno sette funzionari, tra cui Mohammad Reza Zahedi, il comandante supremo della Guardia rivoluzionaria iraniana, e il comandante anziano Mohammad Hadi Haji Rahimi.

Zahedi, ex comandante delle forze aeree e di terra dell'IRGC e vice comandante delle sue operazioni, è stato l'obiettivo iraniano più importante ucciso da quando l'allora presidente degli Stati Uniti Donald Trump ordinò l'assassinio del generale dell'IRGC Qasem Soleimani a Baghdad nel 2018. 2020.

Questa è una storia in via di sviluppo ed è stata aggiornata.