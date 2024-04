Sono arrivati ​​i primi emulatori per iPhone certificati Apple

Ieri sera ho giocato ai giochi per Game Boy Advance sul mio iPhone grazie a un nuovo emulatore chiamato iGBA, che sembra essere il primo emulatore per Game Boy Advance sull'App Store da quando Apple ha iniziato a consentire emulatori in tutto il mondo. L'unico problema è che iGBA non sembra essere opera dello sviluppatore Mattia La Spina.

Nonostante ciò, dice che è Apple quello che lo frustra, non La Spina.

Anche Testut ha fatto questa affermazione per il bordo:

Sto lavorando con Apple per rilasciare AltStore come marketplace di app alternativo ormai da più di un mese e sono deluso nel vedere che in quel momento hanno approvato un'imitazione dell'app principale Delta di AltStore. Tuttavia, stiamo ancora pianificando di lanciare Delta il prima possibile e molto presto avremo altro da condividere al riguardo.

Ecco alcuni screenshot di GBA4iOS e iGBA per il confronto, a partire da iGBA.

Schermate da iGBA. Screenshot: Wes Davis/The Verge

Contattato per un commento, La Spina non ha confermato esplicitamente l'uso del codice Testut, ma lo ha detto il bordo “Non pensavano che l'app avrebbe avuto così tante ripercussioni, mi dispiace davvero”, hanno aggiunto, aggiungendo di aver contattato Testut via email.

Conosco un altro emulatore, notato prima il bordo'S Parker Orlotani. È un emulatore del Commodore 64 Si chiama Emu64XL. Qui ho visto un modulo di richiesta di consenso pieno di interruttori per quelle che sembravano miglia di tracker. Non ho provato a trovare o giocare ad alcun gioco Commodore 64 con l'Emu64 XL e ho eliminato l'app.

Apple ha controllato strettamente l'App Store sin dal suo inizio. Quel controllo si sta ora sgretolando, poiché il Digital Markets Act dell'UE prevede che l'azienda consenta altri app store e il sideloading su iPhone. L'azienda sta inoltre affrontando una causa intentata dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti che potrebbe costringerla a fare concessioni simili, motivo per cui l'azienda ha iniziato a consentire gli emulatori. In ogni caso, consentire gli emulatori sembra una vittoria; È un peccato che le prime app che sfruttano questo vantaggio non siano all'altezza.