Google ora offre la ricerca “Web” e un pulsante di disattivazione dell’intelligenza artificiale

Non è uno scherzo: Google ora permetterà di effettuare una ricerca “sul web”. Ora sta lanciando le ricerche “web” e, dai miei primi test su desktop, sembra che potrebbe essere un cambiamento incredibilmente popolare per il motore di ricerca di Google.

L’impostazione opzionale filtra quasi tutti gli altri contenuti che Google inserisce nella pagina dei risultati di ricerca, lasciandoti collegamenti e testo – e Google lo sottolinea il bordo Vieterà anche una panoramica della nuova intelligenza artificiale dell’azienda.

Questo è il nuovo pulsante web. Sai, per tutte le tue ricerche sul web. Schermata di Sean Hollister/The Verge

“Non è ogni ricerca una ricerca sul Web? Cos’è una ricerca su Google se non il Web?” potresti giustamente chiedere.

Ma i siti indipendenti adorano Casa fresca E Dodo retrò Ha sottolineato Come la loro attività è stata “sepolta in profondità sotto i post sponsorizzati, i suggerimenti di Quora del 2016, gli elenchi dei migliori siti di grandi media e non meno di 64 elenchi di prodotti di Google Shopping”, afferma. Casa fresca Caporedattore Giselle Navarro.

Ora, con un clic, molti di questi blocchi sembrano scomparire.

Cerca “I migliori armadietti da gioco domestici”, uno dei Dodo retròLe nostre domande banali e non sono più sepolte: appaiono a pagina 1. (Trascina il cursore dell’immagine per vedere la differenza.)

Con e senza il filtro “Web”.

Casa fresca Non riceve ancora la fatturazione in prima pagina per i “migliori purificatori d’aria economici”, ma è un livello più alto e non sei più bombardato da un numero vertiginoso di risultati di Google Shopping mentre scorri:

La ricerca normale è a sinistra e la ricerca “Web” è a destra. Schermata di Sean Hollister/The Verge

Ancora una volta, normale a sinistra, “web” a destra. Screenshot da Sean Hollister/The Verge

Non sono sicuro che sia un’ottimizzazione per ogni ricerca, in parte a causa dei moduli di Google Potere È utile, in parte perché l’azienda non rinuncia all’autopromozione solo perché premi il pulsante “Web”. Qui puoi vedere che Google si sta ancora fatturando il massimo per gli occhiali AR di Google in entrambi i casi, e il suo riquadro Top Stories è senza dubbio un’aggiunta utile:

Suppongo sia appropriato che Google non abbia alcun riferimento al fallito Google Glass nella prima pagina, però? Screenshot da Sean Hollister/The Verge

Quale di questi risultati ti aiuta a identificare meglio gli incendi di Maui? Non sono veramente sicuro:

La ricerca regolare di “tutti” è andata sicuramente male ultimamente. Screenshot da Sean Hollister/The Verge

E quando chiedi a Google chi ha scritto il Signore degli AnelliC’è qualche motivo per cui non vorresti avere a tua disposizione l’intero knowledge graph di Google?

Dispositivo di scorrimento immagine: scorri verso sinistra per visualizzare i risultati Web e scorri verso destra per ottenere l’immagine originale.

Certo, questa è una risposta che Google difficilmente sbaglierà.

Per quanto posso dire, richiedere I risultati di ricerca di Google sembrano essere gli stessi indipendentemente dal fatto che tu abbia scelto “Web” o “Tutti”. Non blocca i collegamenti ai video di YouTube, ai post di Reddit o agli strumenti SEO… e vedo ancora annunci sponsorizzati (più piccoli!) da Amazon, Verkada e Wyze che spingono i miei risultati di ricerca in fondo:

Le ricerche di prodotto continuano a favorire l’azienda in modo così fondamentalmente che le cattive notizie al riguardo vengono sepolte. Schermata di Sean Hollister/The Verge

“Web” è solo un filtro che rimuove i pannelli informativi di Google, gli snippet in primo piano e i moduli di acquisto – e anche le nuove panoramiche AI ​​di Google, conferma il portavoce di Google Ned Adriance il bordo. “Le panoramiche basate sull’intelligenza artificiale sono una funzionalità di ricerca, proprio come una scheda informativa o uno snippet in primo piano, quindi non verranno visualizzate quando qualcuno utilizza un filtro web per eseguire una ricerca. READ Un fan di Elden Ring ha creato un'app iOS per aiutare i giocatori a tenere traccia delle missioni • Eurogamer.net

Non risolve magicamente alcuni dei problemi di Google. Ma è un gigantesco pulsante di cancellazione per le persone irritate da alcune delle mosse apparentemente egoistiche dell’azienda, e un modo per preservare lo spirito dei Blue Ten Links anche se gli sforzi di intelligenza artificiale di Google cercano di lasciarlo indietro.

Danny Sullivan, responsabile delle comunicazioni pubbliche presso Ricerca Google, Dice che stava chiedendo qualcosa del genere Per anni:

Come passo successivo, mi piacerebbe che Google promuovesse il pulsante per renderlo più visibile. Per ora, l’azienda avverte che potrebbe non apparire sempre nel carosello principale del desktop: Potrebbe essere necessario fare prima clic su Altro Quindi seleziona “Web”.