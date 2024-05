Aggiornamenti live del Westminster Dog Show 2024: valutazione del Best of Show e vincitori dei gruppi

14 maggio 2024 alle 19:27 ET 14 maggio 2024 alle 19:27 ET

Le celebrità che si sono recate a New York lo scorso fine settimana, per riunirsi per il più grande evento della loro carriera, sono arrivate in auto e autista, o su aerei circondati da entourage. Non portavano nemmeno con sé i propri passaporti, per non parlare dei propri giocattoli piccoli o cigolanti.

Tuttavia, ognuno di loro è un ottimo cane.

Circa 2500 Cani con le migliori valutazioni Sono a New York per competere quest’anno Esposizione canina del Westminster Kennel Club. Il giudizio di razza, l’evento principale, inizierà lunedì, mentre diverse centinaia di altri cani stanno già gareggiando in eventi che mettono alla prova l’agilità, l’obbedienza e la capacità di tuffarsi il più lontano dal molo. Entrare nella galleria richiede anni di allenamento e impegno. Arrivare allo spettacolo richiede un’ampia organizzazione da parte dei proprietari e degli addestratori, che pianificano viaggi su strada o in aereo della durata di ore o giorni e mettono in valigia attrezzature per un valore di migliaia di dollari: tavoli da toelettatura, asciugacapelli di livello industriale, guinzagli, collari, giocattoli e piccoli oggetti. elementi. Altro: prego che nessun ritardo o cancellazione possa interrompere i loro itinerari. I premi non sono negoziabili. “Cerco di fare scorta di cibi sani e monoingredienti come l’anatra liofilizzata o il fegato liofilizzato”, ha detto Shell Lewis, 71 anni, che è venuta a New York con un Russell Terrier e un Cairn Terrier. Tuttavia, nei giorni delle esposizioni, i suoi cani ricevono “qualcosa di speciale e di grande valore”. “Si tratta di andare da McDonald’s per comprare due biscotti hot dog: io mangio i biscotti, loro prendono gli hot dog”, ha detto. READ Voci commerciali di Russell Wilson: i leader hanno offerto più scelte al primo round per l'acquisizione di Seahawks QB, secondo il rapporto Negli Stati Uniti, accumulare titoli nelle competizioni cinofile locali, regionali e nazionali richiede una guida costante, e i lunghi viaggi sono la norma. I loro addestratori dicono che la maggior parte dei cani è abituata alla strada. La signora Lewis ha guidato per 14 ore da Geneva, Illinois, a Spangle, il suo Russell Terrier di 2 anni, per competere in un evento di agilità (purtroppo Spangle è stato eliminato nelle qualificazioni). La signora Lewis ha portato anche Nora, il suo 7- anni Cairn terrier Anni. “Non hanno ancora imparato a guidare, ma sono ottimi viaggiatori”, ha detto la signora Lewis.