AMC sta usando i soldi di Meme per comprare una miniera d’oro. È “strano”, dice l’analista.

Basta colpire l’oro. Letteralmente.

La compagnia di cinema ha annunciato di aver acquisito una partecipazione del 22%.

Partecipazioni minerarie di Haycroft



e una miniera d’oro e d’argento di 71.000 acri nel Nevada settentrionale.

AMC



(Ticker di borsa: AMC) investirà $ 27,9 milioni in contanti in Hycroft (

HYMC



) per 23,4 milioni di unità mobiliari, in cui ciascuna unità è costituita da un’azione comune di Hycroft e da un ordine di acquisto per azioni ordinarie. Le unità hanno un prezzo di $ 1.193 per azione, mentre ogni ordine di acquisto ha un prezzo di circa $ 1,07 per azione e dura cinque anni. Ad AMC è stato inoltre concesso il diritto di nominare un rappresentante nel Consiglio di amministrazione di Hycroft.

Eric Sprout, uno dei principali investitori mondiali in oro e argento, farà un investimento uguale in Hycroft con AMC. AMC e Sprott insieme investono 56 milioni di dollari.

La società ha chiarito che l’investimento è stato effettuato tramite una holding di Sprott e non tramite Sprott Inc, il gestore patrimoniale alternativo chiamato per l’investitore. Sprott Inc. non poteva. Dal commento sull’investimento. Non è stato possibile contattare immediatamente Eric Sprout e la sua holding per un commento sull’investimento.

AMC ha detto che la miniera di Hycroft ha circa 15 milioni di once d’oro e circa 600 milioni di once di depositi d’argento.

“Per essere chiari, di solito non si pensa che la competenza principale di una società di cinema includa l’estrazione dell’oro o dell’argento”, ha affermato Adam Aaron, CEO di AMC.

In effetti, la notizia è stata una sorpresa per gli analisti di Wall Street.

“Non sembra un terribile aspetto negativo, ma è strano allo stesso tempo”, ha detto l’analista di Wedbush Alicia Reese. “È a dir poco inaspettato.”

Sebbene le vendite al botteghino stiano tornando, anteprime di alto profilo come “Batman” Ha portato a $ 128,5 milioni Nella vendita dei biglietti in Nord America durante il weekend di apertura del film, AMC sta cambiando il suo modello per diversificare le sue partecipazioni dopo che la vendita dei biglietti è stata colpita durante la pandemia.

La società sta utilizzando i soldi ricavati dalla frenesia degli investimenti meme – circa $ 1,8 miliardi, secondo Aaron – per finanziare l’investimento.

“Il nostro investimento strategico annunciato oggi è il risultato dell’identificazione di una società in un settore non correlato che assomiglia ad AMC un anno fa. Aveva anche asset molto solidi, ma per una serie di motivi doveva affrontare un grave e immediato problema di liquidità, Aronne disse.

Aaron crede che AMC possa aiutare il minatore a superare i suoi problemi di liquidità.

“Se questa società torna alla normalità, sarà una bella vincita in denaro e creerà più denaro in seguito”, ha affermato Reese. Ha aggiunto che nel grande schema delle cose, $ 28 milioni sarebbero relativamente poco costosi se lo sforzo fosse andato a buon fine.

In passato, ha scritto l’analista di Oanda Edward Moya, i commercianti di meme tendevano ad affluire alle criptovalute e ad altri titoli di meme, ma in genere hanno evitato l’oro. La mossa di AMC potrebbe cambiarlo.

“Sembra che il trading di azioni meme stia cercando di tornare con Hycroft Mining, il minatore d’oro leggermente in difficoltà, ma questo dovrebbe segnalare che più società seguiranno l’esempio”, ha scritto Moya.

Altri investimenti AMC includono l’aggiunta di nuovi cinema, l’aumento degli schermi IMAX (IMAX) e Dolby Cinema e la programmazione NFT. La catena si è anche spostata ad accettare criptovalute nei cinema per aumentare la partecipazione e ha una nuova iniziativa per inserire i popcorn al dettaglio.

“Anche con l’entusiasmo che il pubblico ha per andare al cinema nei nostri cinema, non è sufficiente per noi riportare indietro il vecchio AMC”, ha detto.

Martedì le azioni di AMC sono scese dello 0,1% a $ 13,55. Le azioni di Hycroft sono aumentate del 24% a $ 1,73.

Scrivi a Sabrina Escobar a sabrina.escobar@barrons.com