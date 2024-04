Il conduttore di “Survivor”, Jeff Probst, afferma che la stagione 50 vedrà il ritorno di tutti i giocatori

Jeff Probst ha detto di recente Settimanale di intrattenimento Non avevano ancora un piano per la storica cinquantesima stagione di Sopravvissuto. Ebbene, questi piani stanno prendendo forma rapidamente.

durante Sopravvissuto Domande e risposte sull'evento con il caporedattore di EW Patrick Gomez sabato sera al complesso Ovation Hollywood di Los Angeles, ha annunciato Probst. Sopravvissuto 50 (le cui riprese inizieranno il Memorial Day 2025 e andrà in onda nella primavera del 2026) conterrà già tutti i giocatori di ritorno.

Jeff Probst in “Survivor 46”.

Robert Voits/CBS



“Ho appena avuto un'idea”, ha detto il conduttore e lo showrunner verso la conclusione dell'evento.Sopravvissuto 50 Sta arrivando dietro l'angolo. La verità è che siamo davvero concentrati su 47 e 48, ed è quello che gireremo dopo, e poi dobbiamo girare 49. Ma sappiamo che arriverà 50, quindi sono curioso, c'è la sensazione, 50 dovrebbe essere un'altra stagione con nuovi giocatori e non renderlo un grosso problema?

Dopo che il pubblico ha gridato “no”, Probst ha chiesto: “O i giocatori dovrebbero essere riportati indietro?”

Dopo aver ottenuto una risposta positiva all'opzione, Probst ha dichiarato: “Nel senso di lasciare a volte il gioco nelle mani dei fan, mi sento come se – e ci siano un paio di persone della CBS che ora dicono 'Oh mio Dio, cosa sta succedendo? ?' -Sento che dovremmo impegnarci e realizzarlo nel momento in cui lo decidiamo Sopravvissuto 50 “I giocatori si resetteranno, non so cosa succederà dopo, ma sono sicuro che ci impegneremo”.

Jeff Probst in “Survivor 46”.

Robert Voits/CBS



Se non includi Bruce Perreault – che era più di un semplice giocatore di ritorno perché si era infortunato pochi minuti dopo l'inizio della sua prima stagione – Sopravvissuto (Che è attualmente in onda Sopravvissuto 46 su CBS) è già nel periodo più lungo di tutte le stagioni Rookie da quando lo show ha iniziato a riportare indietro i giocatori Sopravvissuto: tutte le stelleNella stagione 8. Non ci sono state stelle che ritornano nell'intera nuova era iniziata Sopravvissuto 41. L'host ha già detto a EW che non ci saranno giocatori che ritorneranno nemmeno per la stagione 47 o 48. Ora sembra che Sopravvissuto 49 Saranno anche tutti nuovi giocatori.

Mentre Probst ha confermato ufficialmente queste speculazioni Sopravvissuto 50 (come 40 e 20 prima) torneranno tutti, e non si fa menzione di quale potrebbe essere il tema specifico, anche se gli spettatori hanno sicuramente parlato di diverse opzioni, inclusa un'altra seconda possibilità votata dai fan, una battaglia tra Old Era e New Era. , o Una stagione piena di secondi classificati (dopo la stagione 40 erano tutti vincitori).

Ci vorrà un po' di tempo prima che il tema della stagione 50 venga rivelato, ma i fan ora possono continuare a sognare quella che alla fine potrebbe diventare la più grande stagione di sempre del franchise.

