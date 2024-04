Una nuova era: il lancio della prima campagna di lancio per Ariane 6

Il 5 luglio 2023, il veicolo di lancio Ariane 5 è decollato per l'ultima volta, ponendo fine alla carriera durata 27 anni di quello che è stato il primo razzo pesante d'Europa. Quasi dieci mesi dopo, Arianespace è tornata sulla rampa di lancio con il suo nuovo e avanzato pennacchio per carichi pesanti: Ariane 6.

Per la prima volta, il nucleo centrale e i booster dell'Ariane 6 sono stati consegnati alla piattaforma di lancio del complesso di lancio ELA-4 a Kourou, nella Guyana francese, segnando ufficialmente l'inizio della prima campagna di lancio.

Mercoledì 24 aprile, il nucleo centrale del razzo – costituito dal booster principale e dallo stadio superiore – è stato spostato di 800 metri dall'edificio della stazione di lancio alla piattaforma ELA-4, dove è stato installato sulla piattaforma di lancio tramite una gru e con l’ausilio di veicoli a guida automatizzata (AGV).

Nei due giorni successivi, Arianespace ha lavorato per trasportare i due booster a razzo solido P120C del veicolo sulla piattaforma e infine montarli sul tavolo di lancio su entrambi i lati del nucleo centrale. Ciò costituisce la configurazione dell'Ariane 62 che volerà nella prima missione del veicolo.

Proprio come il suo predecessore, Ariane 6 è un progetto a due stadi, alimentato da motori che bruciano idrogeno liquido e ossigeno liquido. Il primo stadio è dotato di un motore Vulcain 2.1, una versione migliorata del motore Vulcain 2 che volava su Ariane 5. Il secondo stadio, invece, ha un motore Vinci di nuova concezione, in grado di produrre 180 kilonewton di spinta nel vuoto.

L'Ariane 6 è progettato per volare con una o due coppie di booster a razzo solido P120C, che producono gran parte della spinta totale al decollo. Ogni booster contiene 142 tonnellate di propellente solido e può generare una spinta fino a 4.650 kN.

La capacità di carico dell'Ariane 6 varia a seconda della configurazione di volo utilizzata. La versione Ariane 62 con due booster può inviare fino a 10.350 kg in orbita terrestre bassa (LEO) e 4.500 kg in orbita di trasferimento geostazionaria (GTO), mentre la versione Ariane 64 con quattro booster può inviare fino a 21.500 kg in orbita bassa ( LEO) e 11.500 kg in GTO.

“Il lancio di Ariane 6 e il ripristino dell'accesso dell'Europa allo spazio rappresentano una priorità assoluta per l'ESA al fine di riprendere i lanci regolari di razzi dallo spazioporto europeo”, afferma il Direttore Generale dell'ESA Joseph Aschbacher. “Avere gli stadi del razzo insieme sulla rampa di lancio segna l'inizio della campagna di lancio e dimostra che siamo quasi arrivati; presto vedremo questa bellezza librarsi nel cielo.”

Il passo successivo nella campagna iniziale di Ariane 6 consiste nel collegare i booster P120C al nucleo centrale, fungendo così da meccanismo di supporto per lo stack di lancio. Una volta installato, le squadre completeranno i collegamenti meccanici ed elettrici necessari.

Dopodiché, per completare il primo Ariane 6 non resterà altro che installare l'interfaccia con i payload impacchettati al suo interno. Ciò verrà fatto poche settimane prima della data di lancio prevista.

Queste integrazioni di veicoli sono state condotte nell'ambito della giurisdizione primaria dell'ESA, con il supporto di ArianeGroup e dell'agenzia spaziale francese CNES.

“Vedere la nuova piattaforma di lancio europea posizionata nell’area di lancio segna il completamento di anni di lavoro negli uffici di progettazione e negli impianti di produzione di ArianeGroup e di tutti i nostri partner industriali in Europa”, ha affermato Martin Sion, CEO di ArianeGroup. Questo evento segna anche l'inizio di una nuova fase della campagna First Flight, con tutte le sfide e le complessità che ciò comporta. I membri del nostro team spaziale in Europa offrono tutta la loro conoscenza ed esperienza per garantire che il primo volo sia un completo successo.

Ariane 6 è progettato per avere la capacità di lanciare una serie di configurazioni di missione. Queste missioni possono variare da missioni in orbita terrestre bassa che coinvolgono costellazioni di satelliti a missioni Galileo a doppio lancio in orbita terrestre media (MEO), insieme a lanci singoli e doppi di satelliti geosincroni/geostazionari.

Nel suo lancio inaugurale, Ariane 6 tenterà di trasportare una serie di piccoli carichi utili ed esperimenti nell'orbita terrestre bassa per clienti come l'ESA, la NASA, le università europee e diverse società commerciali.

Alcuni carichi utili saranno costituiti da CubeSat, mentre altri rimarranno attaccati al livello superiore per la documentazione della missione. Due carichi utili torneranno sulla Terra come capsule di rientro, progettate per testare nuovi materiali.

Arianespace ed ESA stanno attualmente prendendo di mira una finestra tra il 15 giugno e il 31 luglio 2024 per il volo inaugurale di Ariane 6.

“Il programma Ariane 6 sta ora entrando nella sua fase finale prima che il volo inaugurale dallo spazioporto europeo nella Guyana francese sia nuovamente possibile per la sovranità europea nell'accesso allo spazio, grazie al duro lavoro svolto”, ha affermato Philippe Baptiste, CEO di il Centro nazionale francese per gli studi spaziali I team dell'ESA, Ariane Group e il Centro nazionale francese per gli studi spaziali “Vorrei ringraziarli e inviare loro i miei migliori auguri per i passi finali. Forza Arianna 6!

(Immagine principale: il primo nucleo di Ariane 6 si trova all'interno dell'edificio mobile presso il complesso di lancio ELA-4 a Kourou in preparazione al suo lancio inaugurale. Credito immagine: ESA/ArianeGroup/CNES)