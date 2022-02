Gli analisti di Wall Street si scambiano tattiche di copertura mentre le tensioni aumentano tra Russia e Ucraina

Un soldato delle forze armate ucraine prende parte a un’esercitazione militare tattica in un campo di addestramento nella regione di Rivne, in Ucraina, il 16 febbraio 2022.

Gli asset in tutto lo spettro sono stati colpiti da tensioni geopolitiche, tra cui olio gas naturale, grano e rublo russo E rifugi sicuri come oro e obbligazioni statali Lo yen giapponese e il franco svizzero.

“Se abbiamo, diciamo, una soluzione in termini di problemi geopolitici che stiamo affrontando attualmente, immagino che l’economia globale stia prendendo una pausa, gli elementi rischiosi del mercato possono sicuramente riprendersi, ciclicità e scambi di valore probabilmente andranno bene, I titoli europei in particolare che sono stati colpiti A causa della pressione, presumiamo che possano continuare a sovraperformare, quindi considereremo sicuramente quell’angolo in particolare”, ha affermato Lisebach.

Siepi geopolitiche generali

Data l’ampia gamma di potenziali esiti dell’attuale crisi, gli investitori sono stati riluttanti a definire uno scenario di base, optando invece per un’attenta copertura del portafoglio per mitigare i potenziali rischi al ribasso di un’invasione russa, cogliendo al contempo alcuni degli aspetti positivi di questo calmante evento.

“Raramente guardiamo alla posizione di rischio geopolitico fisico, perché è molto opaca. Tuttavia, abbiamo alcune coperture geopolitiche generali nel portafoglio, in particolare l’oro e, a seconda della fonte di rischio, una certa esposizione al petrolio, così come detto Anthony Rayner, multi-asset manager di Premier Miton Investors, “Certo, alcuni titoli di stato, anche se con una durata ridotta”.

Bhanu Baweja, capo stratega di UBS Investment Bank, ha affermato all’inizio di questa settimana che al di là dell’energia e degli asset russi, i mercati non hanno effettivamente identificato una quantità significativa di rischio.

“Abbiamo visto le azioni ritirarsi un po’, ma se si guarda ai beni di consumo durevoli – perché questo è il settore o sottosettore che sarà sicuramente influenzato da una crescita debole e da una maggiore inflazione – in Europa, quel settore sta andando molto meglio di quanto non lo sia negli Stati Uniti”.

Bawaja ha aggiunto che il debito ad alto rendimento degli Stati Uniti sta sottoperformando l’Europa, mentre l’euro è rimasto relativamente piatto.