Mercato azionario oggi: aggiornamenti in tempo reale

11 ore fa

Le azioni della multinazionale taiwanese produttrice di elettronica Foxconn sono aumentate di oltre l'8% dopo la pubblicazione del suo rapporto Risultati del quarto trimestre e dell'intero anno.

Foxconn, che opera a Taiwan come Hon Hai Precision Industry, ha registrato utili attribuibili per l'intero anno di 142,1 miliardi di dollari taiwanesi (4,49 miliardi di dollari), che si sono tradotti in utili di 10,25 dollari taiwanesi per azione, il massimo in 16 anni. Tuttavia, i ricavi sono diminuiti del 7% su base annua arrivando a 6,16 trilioni di NT$.

Alla luce di questi risultati, Hon Hai ha annunciato che distribuirà un dividendo in contanti di 5,40 dollari taiwanesi per azione, il più alto dalla sua quotazione nel 1991, il che significa che il rapporto di distribuzione dei dividendi supera il 50% per il quinto anno consecutivo.

Guardando al futuro, Foxconn ha anche rivisto le sue prospettive per l’intero anno 2024 da una crescita “neutra” a “significativa”, a causa del recente aumento delle applicazioni di intelligenza artificiale generativa, il che significa che “la visibilità sui server AI è diventata molto alta”. Lo ha detto la società.