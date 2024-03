La guardia del corpo Wendy Williams era “terrorizzata” dal documentario

Il tutore nominato dal tribunale di Wendy Williams ha cercato di bloccare l'uscita di una serie di documentari Lifetime sulla conduttrice del talk show, dicendo alla corte il mese scorso che era “inorridita” dal fatto che Williams fosse descritto come un “ubriacone” e “uno zimbello”.

La guardia, Sabrina Morrissey, ha ottenuto un ordine restrittivo temporaneo per tenere nascosta la serie in due parti, “Dov'è Wendy Williams?”.

Ma A+E Networks, la società madre di Lifetime e Entertainment One, ha rapidamente annullato quell'ordinanza il 23 febbraio, con un giudice d'appello che ha stabilito che si tratta di una “restrizione preventiva inammissibile” ai sensi del Primo Emendamento. Lo spettacolo è andato in onda nel fine settimana successivo.

La battaglia tra The Guardian e la rete è stata precedentemente segnalata. Ma maggiori dettagli sono diventati disponibili giovedì, quando un giudice di New York ha ordinato che la maggior parte dei documenti giudiziari del caso venissero aperti.

La Williams ha concluso la sua carriera durata 14 anni come conduttrice di talk show nazionali due anni fa dopo aver sofferto di problemi di salute. In quel periodo, Wells Fargo congelò i suoi conti per paura di soffrire di demenza e di poter essere sfruttata finanziariamente.

Questa azione ha portato alla nomina di un tutore. Alla fine a Williams è stata diagnosticata una demenza del lobo frontotemporale e un'afasia progressiva nel maggio 2023.

A quel punto, Williams aveva firmato un contratto per produrre il documentario. Suo figlio Kevin Hunter Jr. e il manager William Selby hanno partecipato come produttori. Williams è elencato come produttore esecutivo.

Tuttavia, secondo The Guardian, Williams non aveva la capacità di accettare il contratto e continua a farlo. Tuttavia, Morrissey ha permesso che la produzione continuasse, con la consapevolezza che nulla sarebbe stato rilasciato senza la sua approvazione e l'approvazione della corte, secondo la sua denuncia.

Morrissey ha posto restrizioni alle riprese, dicendo a Selby che non permetterà che gli appuntamenti medici di Williams vengano fotografati. Ad un certo punto, il tutore ha rifiutato di consentire a Williams di partecipare ad ulteriori interviste.

“Nei mesi successivi, Selby chiese ripetutamente se (Williams) potesse partecipare a ulteriori riprese, spiegando che A+E voleva filmare ulteriori episodi”, si legge nella denuncia. “Le condizioni di salute (di Williams) hanno impedito ulteriori riprese o interviste”, ha spiegato il Guardian.

La denuncia sostiene che Morrissey era completamente sotto shock trailer, uscito il 2 febbraio. Né lei né il tribunale hanno firmato il lancio del progetto.

Afferma inoltre che Selby le aveva assicurato che questo sarebbe stato un ritratto positivo, “come una fenice che risorge dalle ceneri”.

“Tuttavia, il trailer chiarisce che il documentario non è affatto positivo”, si legge nella denuncia. “Invece, il film ritrae crudelmente (Williams) come profondamente confusa e irregolare, il tutto chiaramente disabile a causa delle sue condizioni mediche”.

Morrissey è rimasto “sconvolto” nel vedere la condizione medica di Williams sfruttata e descritta in modo errato a causa dell'abuso di alcol, e nel vederla rappresentata in “maniera degradante e offensiva”.

Morrissey temeva che la serie avrebbe “distrutto la sua eredità, derubandola di quel poco potenziale di guadagno che aveva dipingendola come un'ubriacone e uno zimbello”.

I parenti di Williams hanno criticato la tutela e la serie riflette questo punto di vista. Nella denuncia, Morrissey ha sostenuto che il trailer implicava erroneamente che “il deterioramento di Williams è stato causato o esacerbato dalla tutela”.

La sorella di Williams e suo figlio compaiono nella serie per esprimere la loro obiezione al tutore, il cui nome non è stato menzionato, e il loro punto di vista secondo cui la sua famiglia dovrebbe prendersi cura di lei.

Dopo aver mostrato la serie, diversificato Il critico televisivo capo Aramide Tinubu ha descritto lo spettacolo come “una dimostrazione di sfruttamento del suo declino cognitivo e del suo benessere emotivo”. La serie ha ottenuto ottimi ascolti, con 1,2 milioni di spettatori durante la trasmissione iniziale e nei tre giorni successivi.