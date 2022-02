Possibile immagine di Metroid Prime 4 analizzata da fan disperati

foto : Retro Studios / Nintendo / Fox / Kotaku

io amo metroide, ma essere un fan di lunga data ti fa cose strane. Prendi, ad esempio, l’ultima spaccatura studi retrò Aggiorna il suo logo Twitter. Dove la persona media potrebbe vedere un grande pezzo del concetto artistico di Samus Aran, il predatore metroide Fan, la loro fame non è saziata Terrore MetroidImmagina un portale che nasconde tutti i tipi Metroid Prime 4 segreti.

Questo cambiamento è stato osservato per la prima volta prima di oggi E presto si è diffuso su Internet come la corruzione di Phazon, suggerendo metroide fan accesi Twittere rossoE Ripristina Per iniziare a pensare all’importanza della nuova immagine. Molti sono convinti che questo sia il nostro vero primo sguardo Metroid Prime 4 Dopo anni passati a possedere un semplice logo solo per guidarci.

“Dobbiamo guardare attraverso la visiera qui? Forse una maschera silox?” L’utente Twitter Biotank ha scrittorilascia il nome A Pioniere metroide Letteraeretto come fioretto per Samos Aran dappertutto Presidente La serie, che molti considerano non sfruttata. “Ho aspettato la tripla ricompensa da Sylux Metroid Prime Hunterse Metroid Prime 3E Metroid Prime: L’unione del potere Per molto tempo.”

“Sembra che sia in una specie di canale deserto,” Libri di Justin BaileyE giustamente chiamato Membro di ResetEra. La “sensazione” del luogo qui potrebbe suggerire che il gioco sarà più desolato e oscuro rispetto ai titoli precedenti. Forse torneranno alla natura spaventosa dell’origine metroide. “

“Il contrasto tra le parti scure dell’immagine e le parti chiare indica due dimensioni diverse! La dimensione ing è confermata!” Utente di Reddit Moose_Cake ha scritto su r/Metroidriferendosi scherzosamente a Avventure di salto realistiche A partire dal Metroid Prime 2: Echi.

Anche se il nuovo logo non è esplicitamente nominato Metroid Prime 4È comprensibile il motivo per cui le persone potrebbero provare una fitta di eccitazione per questa foto e cosa nel caso in cui il gioco non sia stato ancora esposto al pubblico Presentato a giugno 2017. Da allora, i problemi dietro le quinte hanno visto Nintendo cancellare i primi lavori di Bandai Namco Metroid Prime 4 e sposta la responsabilità del suo sviluppo su Retro, i creatori originali di Presidente Serie, nel 2019. Kensuke Tanabe, un veterano impiegato di Nintendo che ne ha prodotti diversi precedenti Metroid Prime Games, sta ancora supervisionando il progetto.

Shinya Takahashi, amministratore delegato di Nintendo, “Gli attuali progressi nello sviluppo non hanno ancora raggiunto gli standard che stiamo cercando in un sequel della serie Metroid Prime”, Spiegato in quel momento. “[W]Abbiamo deciso che l’attuale situazione di sviluppo del gioco era troppo impegnativa e abbiamo dovuto prendere una decisione difficile come team di sviluppo. Abbiamo deciso di riesaminare e modificare la struttura di sviluppo stessa. Collaborando e sviluppando con Retro Studios, crediamo di poter rendere questo gioco qualcosa che soddisfi le aspettative dei nostri fan”.

Indipendentemente dal fatto che il nuovo banner Twitter di Retro contenga o meno grandi segreti Metroid Prime 4La risposta sfrenata a un aggiornamento molto minore sui social media dovrebbe dimostrare quanta attesa per il gioco in arrivo e il franchise in generale lo siano davvero. Se fossi un Mister Nintendo, onestamente sarei un po’ preoccupato per i mostri onnivori che ho creato con il franchise di fantascienza che mi ha afflitto.