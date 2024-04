Perché è difficile riportare l’uomo sulla Luna?

Tra il 1969 e il 1972 le missioni Apollo ne inviarono un totale Decine di astronauti Sulla superficie della Luna, e questo prima dell’esplosione della tecnologia moderna. Allora perché i nostri sforzi attuali sembrano incarnarli Il programma Artemis della NASA È troppo lento, bloccato e complicato?

Non esiste una risposta semplice, ma dipende dal denaro, dalla politica e dalle priorità.

Cominciamo con i soldi. Sì, le missioni Apollo hanno avuto molto successo e sono state molto costose. Al suo apice, la NASA consumava circa il 5% dell’intero bilancio federale, più della metà del quale era destinata a progetti spaziali. Programma Apollo . Adeguando l’inflazione, l’intero programma Apollo costerebbe più di 260 miliardi di dollari odierni. Se si includono il Progetto Gemini e il programma lunare robotico, necessari precursori dell’Apollo, la cifra ammonta a oltre 280 miliardi di dollari.

In confronto, la NASA oggi controlla meno della metà del bilancio federale totale, con una gamma molto più ampia di priorità e direzioni. Negli ultimi dieci anni, la NASA ha speso quasi 90 miliardi di dollari per il programma Artemis. Naturalmente con meno soldi si passa a quello nuovo luna Durante il declino, probabilmente faremo progressi più lenti, anche con i progressi tecnologici.

Le realtà politiche sono strettamente legate alle realtà finanziarie. Negli anni ’60 l’America era nel mezzo di una crisi Corsa allo spazio È una competizione con l'Unione Sovietica per ottenere il maggior numero di primi risultati nello spazio, in particolare lo sbarco dell'uomo sulla Luna. Il pubblico è stato favorevole ed entusiasta dell'idea, così come lo sono stati i legislatori che hanno gestito l'aumento del budget della NASA.

Ma questo tipo di spesa era in gran parte insostenibile. Una volta che l’America “trionfò”, il pubblico perse rapidamente interesse e i finanziamenti della NASA diminuirono. Semplicemente non esiste la volontà politica o pubblica di spendere quella somma di denaro per un secondo tentativo di raggiungere la Luna.

Questa combinazione di minore volontà politica e minori risorse finanziarie costrinse la NASA a prendere alcune decisioni cruciali tra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000, decisioni che influenzano ancora oggi Artemis.

I quattro motori RS-25 del sistema di lancio spaziale Artemis 1 nella fase principale del veicolo sono stati precedentemente trovati in 21 missioni dello Space Shuttle. (Credito immagine: Josh Cena)

Ed è così com'è Navicella spaziale Mentre il programma si stava concludendo, i manager della NASA non sapevano cosa fare con le capacità industriali e le partnership che avevano portato alla creazione dello shuttle. Hanno deciso di mantenere l'infrastruttura riutilizzando molte parti della navetta, in particolare i motori, e incorporandoli nel progetto Artemis.

D’altro canto, si potrebbe sostenere che quella fosse la scelta giusta per mantenere quell’infrastruttura in atto e impiegare ingegneri aerospaziali, perché era esattamente quella base tecnica di cui avevamo bisogno per lanciare il razzo finale. La rinascita delle compagnie private di volo spaziale – Ma questo è un discorso a parte.

Infine, il moderno concetto di Artemis ha una serie di priorità molto diverse rispetto alle missioni Apollo. Ad esempio, la nostra capacità di assumerci rischi è molto inferiore rispetto agli anni ’60. Le missioni Apollo erano piuttosto pericolose, con un'alta probabilità di fallimento. In effetti, molte missioni hanno incontrato disastri: Incendio dell'Apollo 1 Ciò portò alla morte di tre astronauti, al guasto del motore durante il volo dell'Apollo 6 e al difetto di progettazione quasi fatale che portò quasi alla morte degli astronauti. Apollo 13 Astronauti. La NASA, i legislatori e il pubblico non sono disposti a correre nuovamente questo livello di rischio, soprattutto dopo la crisi Sfidante E Disastri della Colombia .

Le missioni Apollo spesero ingenti somme di denaro per inviare gli astronauti sulla superficie lunare per qualche decina di ore. Sono andati a raccogliere alcuni campioni, hanno eseguito alcuni semplici esperimenti e poi se ne sono andati.

Le missioni di Artemis sono progettate attorno a una serie di obiettivi completamente diversi. Innanzitutto, gli astronauti trascorreranno fino a una settimana sulla superficie lunare, il che richiederà più cibo, acqua, carburante e strumenti scientifici. In secondo luogo, mentre le missioni Apollo trattavano la scienza come un ripensamento – l’obiettivo principale era sconfiggere i sovietici – la ricerca scientifica sarebbe stata al centro dell’attenzione nel programma Artemis, il che significava che avrebbe richiesto una progettazione della missione più lunga e complessa.