Sir Andrew Davies: il direttore d'orchestra dei BBC Proms muore all'età di 80 anni

Era anche un volto familiare ai BBC Proms di Londra, dove era noto per i suoi discorsi umoristici.

Le condoglianze sono arrivate per Sir Andrew dopo l'annuncio della sua morte.

In una dichiarazione su X La Royal Opera House in precedenza aveva twittato: “Siamo rattristati dalla notizia della morte del direttore d'orchestra Sir Andrew Davies.

L'attuale direttore della BBC Symphony Orchestra, Sakari Oramo, Scritto su X: “Ricordo con il massimo rispetto e ammirazione tutto ciò che Sir Andrew Davies ha fatto per la musica, in particolare per la nostra amata BBC Symphony Orchestra e il nostro coro nel corso di molti decenni.”