Kristen Wiig ha ricevuto un ricevimento stellato ieri sera “Saturday Night Live” è stato ospitato per la quinta volta permettendole di unirsi al “club dei cinque timer” d'élite.

“Sono davvero felice di essere tornato e sono davvero emozionato perché questa è la quinta volta che ospiterò, quindi sono ufficialmente nel club delle cinque volte”, ha detto Vic, 50 anni, alla folla esultante.

Dopo essersi presa un momento per dare il benvenuto al cast di “SNL”, la star di “Balham Royale” ha spiegato al pubblico riunito l'importanza del club.

“Quindi devo dire che, come ex membro del cast, essere scelto cinque volte è davvero speciale”, ha detto Vic, poco prima di essere interrotto da Paul Rudd. La sua giacca.

“OH! No scusa. Non penso che faremo nessuna delle due cose”, dice tristemente Vic a Root, 55 anni, che è sconvolto dalla notizia.

Poco dopo appare anche Paula Bell, ex scrittrice della commedia.

“Penso che sia così dolce, sei così entusiasta di avere una giacca da cinque timer”, scherza Bell, 60 anni. “Fondamentalmente stanno dando a tutti maxi assorbenti e cose del genere.”

A quel punto, Matt Damon – che indossava una giacca nonostante avesse ospitato lo spettacolo solo due volte – ha fatto la sua comparsa.

“Ciao Kristen, prima di tutto, grande fan. Sono cresciuto guardandovi ragazzi su 'SNL'”, ha detto Damon, 53 anni, al pubblico esultante.

“Cresciuto? Ci vediamo su 'SNL',” ha chiesto scherzosamente Vic, matematica esclusa.

“Aspetta Matt, perché indossi una giacca cinque volte”, ha continuato l'attrice di “Wonder Woman 1984”. “Non l'hai tenuto solo due volte?”

“Sì,” rispose Damon dall'aria triste. “Ma Lorne è stato così bravo la prima volta che ho ospitato che ha contato come un tre, e poi la seconda volta, non così bene, quindi ha contato solo per un due. Ma secondo i miei calcoli, era un cinque, tesoro.

Furioso, Wiig si rivolge al produttore esecutivo di “SNL” Lorne Michaels e chiede una spiegazione, solo per scoprire che è il capo di “SNL”. Circondato da John HammFred Armisen, Will Forte et al Martino Corto – Tutte le giacche anche se non ospitate cinque volte.

Dopo averlo sottolineato, Forte, 53 anni, dice che loro quattro hanno ospitato 5 volte insieme.

“Cosa sta succedendo qui? Voglio dire, ero così entusiasta di essere nel club delle cinque volte. Ora sembra che non sia nemmeno così speciale”, ha detto Wiig.

Nel tentativo di farla sentire meglio, Damon sottolinea che Vic è il membro più giovane ad unirsi al club e la prima donna ad aderire, e Vic sottolinea che Emma Stone è stata nominata prima di lei e che ci sono molte altre donne nel club. . .

Incapaci di pensare ad altro, un gruppo di uomini circonda Wyke e canta una melodia commovente prima che Forte gridi: “Oh mio Dio, quello è Ryan Gosling?”

Naturalmente, la star di “Barbie” può essere vista chiacchierare con Michaels, 79 anni, indossando una giacca.

Gosling, 43 anni, ha chiesto a Michaels quando si è messo un dito sulle labbra: “Sei sicuro?” “Voglio dire, non ne ho ancora tenuti tre.”

La star di “Fall Guy” – che dovrebbe condurre lo spettacolo la prossima settimana – poi si precipita sul palco per dare a Vic la sua giacca.

L'apparizione di Wike nella commedia di successo arriva pochi giorni dopo aver ripreso il suo ruolo iconico di Target Lady per promuovere l'imminente Target Circle Week del marchio.

