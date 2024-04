Come è nato DJ Burns Jr.? E March Madness, caro NC State

DALLAS – DJ Burns Jr. aveva un Un raro momento in cui le luci e le telecamere non c'erano sabato pomeriggio all'interno dell'American Airlines Center. I giornalisti hanno chiesto al centro di NC State quale stile preferisce difendere: copertura singola o doppia squadra.

“Preferirei vincere”, ha detto Burns. “Quindi non importa come mi attacchi, farò tutto il possibile per vincere. Non mi interessa se si tratta di un passaggio o di un punteggio. Non mi interessa se non vengo toccato affatto. Mi interessa che noi vincere, perché quando vinciamo tutti presteranno attenzione.”

Una volta spento l'unico dispositivo di registrazione sul tavolo di fronte a lui, a Burns è stato chiesto nuovamente: “Cosa stai facendo?” veramente Lui preferisce?

“Voglio dire…” disse Burns. “Nessuno conosceva il mio nome finché non abbiamo iniziato a vincere, anche con tutte quelle statistiche.” Ha fatto una pausa, e poi il rapper Burns ha fatto di tutto per riassumere questa incredibile, inspiegabile gara nello stato della Carolina del Nord: “A nessuno importa del perdente. Ecco perché ho deciso di essere il vincitore”.

Ciò che Burns vuole, Burns ottiene.

Domenica pomeriggio, Duke ha giocato un testa a testa con il nuovo favorito del paese, e questa si è rivelata una decisione sbagliata. Burns ha superato i Blue Devils per 29 punti – 21 dei quali dopo l'intervallo – in una vittoria per 76-64 che ha dato anche all'America quello che voleva: un orso danzante contro il gigante Purdue nelle Final Four.

L’undicesimo Wolfpack in classifica, vincitore di nove partite consecutive, ha vinto più partite in tre settimane di quante ne abbia vinte da quando il calendario è passato al 2024 fino alla fine della stagione regolare. Nessuno si aspettava che ciò accadesse, a dire il vero. “Oh mio Dio, no”, ha detto sua madre Takila mentre guardava suo figlio festeggiare sul palco. “Non avrei mai potuto immaginarlo.”

Suo figlio e i suoi frequent flyer, qualunque cosa accada da qui, faranno sempre parte della tradizione di marzo. La loro corsa è più improbabile di quasi tutte le altre, incluso il Wolfpack del 1983, che era una squadra classificata nella preseason che aveva almeno un record di vittorie nel gioco ACC. Doveva vincere cinque partite in cinque giorni nel torneo ACC. Questo è stato ritardato all'intervallo nel turno di apertura del torneo ACC contro Louisville – Louisville! – Una squadra il cui allenatore è stato licenziato nel momento in cui ha suonato la campana. E niente di tutto ciò sarebbe stato possibile anche se Isaac McNeely della Virginia non avesse mancato l'attacco di un uno contro uno con 5,3 secondi rimasti nella semifinale ACC, dando a Michael O'Connell la possibilità di forzare i tempi supplementari con un 25- piè di pagina. -Alle 3 al suono della campana.

Grazie al cielo del basket, per averci dato Burns, che la maggior parte del mondo che guardava il basket non conosceva fino a quando il Wolfpack non decise di trasformarsi nel Danny Manning and the Miracles di questa generazione. (È ora di trovare un soprannome per questo gruppo.)

La versione di SparkNotes mostra come è accaduto l'impensabile: Burns ha deciso di iniziare a controllare, il Wolfpack ha iniziato a fare la guardia, e basta. Rilascia la bestia.

Tatticamente, gli allenatori di NC State hanno deciso prima del torneo ACC di apportare un leggero aggiustamento alla loro difesa. Il loro punto d'incontro sarebbe stato più vicino alla linea dei tre punti e non così esteso, il che significava che le guardie avversarie non avevano una pista così lunga per attaccare Burns, che si ritirava sempre in copertura.

Il Wolfpack è diventato anche molto bravo a cambiare Burns per permettergli di rimanere nella vernice. Questa è una cosa chimica, come qualsiasi altra cosa. Non c'è da meravigliarsi che ci sia voluto del tempo considerando che il Wolfpack ha portato otto nuovi giocatori (sette trasferimenti, una matricola) la scorsa stagione. L'idea era quella di costruire attorno a Burns, che due anni fa era una scelta non convenzionale quando il Wolfpack lo reclutò come studente laureato da Winthrop.

Burns iniziò la sua carriera nel Tennessee e se ne andò dopo aver indossato la maglia rossa come matricola, approdando a Winthrop, dove fu Big South Player of the Year nella sua terza stagione, con una media di 15 punti e tirando il 62,6% dal campo mentre giocava solo 20,9 minuti a partita. . . È stato uno dei marcatori più efficienti nel portale trasferimenti, ma le sue dimensioni gli hanno impedito di giocare minuti significativi. Il Wolfpack ha deciso di cogliere l'occasione.

“Non pensavamo di poter rinunciare a un giocatore del genere che poteva darci una presenza di fascia bassa”, ha detto il vice allenatore Kareem Richardson. “Sapevamo che non sarebbe stato come il normale lungo dell'allenatore (Kevin) Kitts. Non erano quelle corse sul ferro o il lancio della palla fuori dallo schermo, ma a merito dell'allenatore, ha in un certo senso cambiato il suo gioco.

Il piano originale un anno fa era di portare Burns dalla panchina come realizzatore del microonde, un cambiamento quando le stelle Tercavion Smith e Jarkell Joyner si sedettero in panchina. Era un approccio di tipo NBA, con Burns a capo della seconda unità.

Dusan Mahorcic, trasferitosi dallo Utah State, era il centro titolare. Ma Mahorcic si è lussato il tendine rotuleo destro dopo 10 partite della stagione e Burns è stato costretto a iniziare il lavoro. Ha iniziato da titolare le cinque partite successive, è uscito dalla panchina per tre, poi è tornato alla formazione titolare per il resto dell'anno. In una partita al Wake Forest alla fine di gennaio, il Wolfpack ha deciso di giocarci; Ha segnato 31 punti su 26 tiri in una vittoria per 79-77 che è servita come un'anticipazione di ciò che sarebbe successo in questa stagione.

Kitts ha costruito il roster attorno a Burns e all'ex ala della Virginia Casey Morsell, con la visione che Burns sarebbe stato il fulcro dell'attacco. Ha iniziato bene ma è stato incoerente a gennaio e, dopo la sconfitta del 27 gennaio contro il Syracuse quando ha segnato 10 punti su 14 tiri ed è uscito dalla panchina quella notte, Richardson ha condotto quello che era essenzialmente un contrasto, effettuando una parata per Brucia. In forma e ottieni la sua opinione giusta.

Anche se il Wolfpack ha perso le ultime quattro partite della stagione regolare, e Burns ha faticato in tre di esse – un uovo e 15 punti in altre due – la sua prestazione più dominante della stagione è arrivata nella sconfitta casalinga contro Duke quando i Blue Devils non hanno mai mandato a segno una doppia squadra e ha segnato 27 punti.

Dall'inizio del torneo ACC, ha segnato in doppia cifra in ogni partita tranne gli Sweet 16, quando Marquette ha collaborato con lui due volte e ha ottenuto sette assist da record in carriera. la differenza?

“Ho semplicemente deciso che non mi importava di ricevere una multa, volevo solo portare a termine le cose”, ha detto Burns.

L'attenzione che ha portato ha iniziato anche ad aiutare i suoi compagni di squadra ad andare avanti. O'Connell, che ha segnato una media di 4,4 punti durante la stagione regolare, ha segnato una media di 10,2 durante le sue nove vittorie consecutive. Mohamed Diarra, che aveva segnato in doppia cifra in partite consecutive solo una volta nella stagione regolare, aveva segnato in doppia cifra in cinque partite su sei prima di domenica ed era diventato un protettore del cerchio d'élite. L'ascesa di Burns non ha influenzato DJ Horn, il capocannoniere della squadra.

“L'energia di DJ Burns attraversa il nostro team”, ha detto Kitts.



DJ Burns Jr. e i suoi compagni di squadra festeggiano dopo essersi guadagnati un posto nelle Final Four. (Tim Hittman/USA Today)

Il Wolfpack ha anche smesso di commettere quel tipo di falli imprudenti che portano a perdite. Hanno giocato bene in questa stagione limitando le palle perse e tirando bene. Durante le quattro sconfitte consecutive che hanno portato alla postseason, gli allenatori erano ancora ottimisti perché l'attacco stava arrivando e lo sforzo c'era. Hanno solo lottato per fermarsi.

Ecco perché, domenica all'intervallo, quando Duke era in vantaggio per 27-21, tutti nel Wolfpack erano ottimisti. Hanno girato la palla solo due volte, hanno ottenuto i tiri che volevano e Burns ha giocato solo otto minuti perché ha subito due falli. Prima che gli allenatori entrassero negli spogliatoi, potevano sentire i giocatori all'interno dire: “Stiamo bene. Vinceremo questa partita”.

“Non credo che ci sia stato un momento in cui pensavamo che avremmo perso la partita”, ha detto Burns. “Anche l’energia mostrata dal mister nel primo tempo è stata completamente diversa da quanto ci aspettavamo”.

che cos 'era questo

Era semplicemente felice. “Abbiamo perso la partita e non siamo stati sgridati.”

Il messaggio di Kitts: “State tutti giocando bene in difesa. Venite tutti allo scoperto e fatelo di nuovo, vinceremo questa partita”.

Burns si è anche reso conto che Duke sarebbe rimasto fedele al piano di gioco di non raddoppiarlo: “Francamente è un errore enorme”. “Abbiamo deciso di approfittarne”.

Il Wolfpack ha aperto il secondo tempo con un tocco al centro del palo di Burns, che ha appoggiato Kyle Filipowski e ha sentito Filipowski barare sulla sua spalla destra, quindi si è girato dall'altra parte per depositare la palla. Pochi minuti dopo, ha preso la palla nello stesso punto, Filipovski stava proprio dietro di lui, e ha raggiunto il suo gancio sinistro. Beh, non è tanto un gancio quanto un salto mortale alto.

Di volta in volta, sosteneva Filipovskiy o Ryan Young, lanciava uno dei suoi tiri non ortodossi, infilava la spalla nel loro petto e sollevava la palla oltre la loro portata, o girava largo mentre cercavano di colpirlo e girare nello spazio.

“Il suo tocco è il migliore che abbia mai visto, non entra mai in modo pulito. Rimbalza, rimbalza, rimbalza e poi entra”, ha detto Richardson. “Sono stato nel basket universitario per oltre 25 anni e Non ne ho mai visto uno come lui.”

D'altra parte, Duke ha cercato di coinvolgere Burns in quante più schermate sulla palla e controlli senza palla possibile. Ma si è ritorto contro perché ha sconvolto il ritmo dei Blue Devils e il Wolfpack ha assottigliato il terreno abbastanza da non poter correre intorno a Burns come avevano sperato.

Dopo che Burns ha girato intorno alla linea di fondo attorno a Mark Mitchell e poi ha lanciato un floater su Sean Stewart con 4:19 rimasti, Duke era sul punto di superare se stesso nel secondo tempo. Duke ne aveva 17, Burns 15. Il Wolfpack ne aveva 14.

Durante gli ultimi minuti della partita, Burns ha giocato davanti al pubblico, saltando in panchina ogni volta che Keates lo chiamava in difesa e colpendo i suoi compagni di squadra, facendo cadere anche il povero giovane portiere Breon Bass sulla sua sedia.

Poi, ha ballato sul palco mentre i fedeli della NC State hanno fatto eco al nuovo grido della squadra: “Perché non noi?” -E ha lanciato una maglietta del campionato Tri-XL della regione meridionale a suo cugino. I suoi genitori lo guardavano da lontano, filmandolo mentre tagliava la rete e sapevano che ciò stava realmente accadendo.

“Questo è uno dei momenti di cui sono più orgoglioso della mia vita”, ha detto suo padre, Dwight. “Tutto quello che ha passato, il suo viaggio, affinché questo momento accada oggi, questo è l'apice. Lasciatemi riformulare, perché non è l'apice. C'è altro in arrivo.”

Burns ha fatto un'anteprima e una revisione prima di lasciare l'arena, ha tenuto una sessione davanti ai giornalisti e ha essenzialmente eseguito la sua routine comica.

Sulle sue mosse: “Non ne parliamo. Non molliamo tutta la salsa”.

Quando inizierà tutto questo: “Che ore sono? (erano le 19.30 centrali) Dalle dodici alle quattordici ore. Poi mi sveglierò e la mattina saremo in palestra”.

Sul perché non ha indossato la maglia da scudetto come tutti gli altri: “Non volevo che si sporcasse prima di poterla indossare domani”.

Poi è arrivato Cates e si è unito al pool di media.

Kevin Kitts, NC State Basketball, qualche domanda. Come ti senti quando il tuo allenatore ti lancia la palla 19 volte in 28 minuti?

“Spero che porteremo questa mentalità nella prossima settimana”, ha detto Burns con un ampio sorriso.

Cosa attende la stella del Bordeaux Zach Eddy nella prossima partita?

“Bel gioco. Non ne parlerò troppo.”

Aspetteremo con gioia. Perché sappiamo tutti che prima o poi avrà qualcosa da dire.

(Immagine in alto: Lance King/Getty Images)