Ivan Kulyak: ginnasta russo criticato per comportamento scioccante

La FIG non ha fornito dettagli sul comportamento che hanno condannato, ma la dichiarazione è arrivata dopo 20 anni Il ginnasta ha indossato il simbolo della “Z” sui suoi vestiti mentre era in piedi accanto all’atleta ucraino Ilya Kovtun sul podio – Kovtun ha vinto l’oro e Kolya ha preso il bronzo alle parallele sabato.

L’organizzazione che supervisiona le ginnaste russe ha ammesso in una dichiarazione che l’offerta di Kolyak ha violato le regole della FIG, ma ha espresso il sostegno dell’organizzazione per le sue azioni.

Il badge “Z” è stato esposto sui carri armati e sui veicoli utilizzati dall’esercito russo nelle sue operazioni in Ucraina e da allora è diventato un simbolo a sostegno dell’invasione dell’Ucraina.

I video di propaganda sui social media sembrano mostrare i sostenitori del presidente russo Vladimir Putin che indossano abiti a “Z”, sventolano bandiere russe e cantano slogan filo-russi.

“La Federazione Internazionale di Ginnastica (FIG) conferma che chiederà alla Foundation for Gymnastics Ethics di aprire un procedimento disciplinare contro Ivan Kolya dopo il suo comportamento scioccante alla Coppa del Mondo di attrezzatura a Doha, in Qatar”, domenica. affermazione Dall’Autorità di gestione della ginnastica leggi.

Lunedì, il presidente della Federazione di ginnastica artistica russa (FSGR) Vasily Titov ha dichiarato al quotidiano russo MK che Kuliak ha il pieno sostegno dell’organo di governo. FSGR ha citato l’articolo sul suo ufficiale sito web

“Non credo che Evan volesse fare una dimostrazione privata, ma lo sosterremmo comunque”, ha detto.

“È stata una violazione del codice di abbigliamento approvato dalla FIG. Penso che possano punire, possono anche farci uscire dal gioco. Ma siamo già stati squalificati”.

La CNN ha contattato FSGR ma non ha ancora ricevuto risposta.

La Gymnastics Ethics Foundation ha detto alla CNN che non poteva commentare problemi in sospeso o potenziali per una questione di procedura.

In una dichiarazione di venerdì, la FIFA ha annunciato che dal 7 marzo, atleti e funzionari russi e bielorussi, compresi i giudici, non potranno partecipare alle competizioni ufficiali autorizzate dalla FIFA su consiglio del Comitato Olimpico Internazionale che ha raccomandato un divieto la scorsa settimana.

Secondo le stime delle Nazioni Unite, più di 1,7 milioni di rifugiati sono fuggiti dall’Ucraina dal 24 febbraio. L’Ucraina e la Russia dovrebbero tenere il terzo round di colloqui lunedì, secondo i negoziatori, mentre i combattimenti continuano in tutto il paese.