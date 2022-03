È finalmente giunto il momento! Dopo diversi mesi di pausa, Apple è pronta a riprendere le cose con il suo primo evento per il 2022, in programma per martedì 8 marzo. Non sorprende che le nostre storie principali della settimana siano incentrate sull’evento e includano l’annuncio stesso, panoramiche di ciò che dovremmo e non dovremmo aspettarci di vedere all’evento e persino alcune voci dell’ultimo minuto, quindi continua a leggere per…