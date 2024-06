Il boss di Xbox Phil Spencer parla della chiusura degli studi – IGN Live 2024

Il capo di Xbox Phil Spencer ha parlato della recente chiusura di numerosi studi nel settore dei giochi di Microsoft, insistendo sul fatto che deve prendere “decisioni difficili” per gestire un business sostenibile.

Parlando con Ryan McCaffrey di IGN su IGN Live, Spencer ha commentato brevemente la decisione a sorpresa di chiudere lo sviluppatore di Redfall Arkane Austin e lo sviluppatore di Hi-Fi Rush Tango Gameworks come parte di ampi licenziamenti che hanno interessato circa 1.900 dipendenti.

“Ovviamente, chiudere qualsiasi squadra è difficile per i singoli individui, ed è difficile per la squadra”, ha detto Spencer. “Non ne ho parlato pubblicamente, perché ora è il momento per noi di concentrarci sulla squadra e sui singoli individui. È ovviamente una decisione molto difficile per loro, e voglio assicurarmi che attraverso i licenziamenti e altre cose… Stiamo facendo la cosa giusta per i singoli membri del team, non è una questione di PR.”

“In definitiva, come ho detto più e più volte, devo gestire un’attività sostenibile all’interno dell’azienda e crescere, e questo significa che a volte devo prendere decisioni difficili che sinceramente non mi piacciono, ma sono decisioni che qualcuno deve farlo. Vai a farlo.

“Continueremo ad andare avanti. Continueremo a investire in ciò che stiamo cercando di fare in Xbox e a costruire il miglior business possibile, assicurandoci di poter continuare a realizzare spettacoli come quello che abbiamo appena fatto.”

“A volte devo prendere decisioni difficili che sinceramente non mi piacciono.

Microsoft ha annunciato ai dipendenti a maggio che avrebbe chiuso il produttore di Redfall Arkane Austin e Hi-Fi Rush e lo sviluppatore di The Evil Inside Tango Gameworks e Alpha Dog Games, mentre Roundhouse Studios sarebbe stato assorbito da ZeniMax Online Studios. La mossa ha suscitato shock e indignazione in tutto il settore, soprattutto considerando che una delle recenti esclusive di maggior successo di Xbox, Hi-Fi Rush, è stata sviluppata da Tango, uno studio acquisito da Microsoft attraverso l’acquisizione della società madre Zenimax nel 2021.

Questa è la prima volta che Spencer commenta la chiusura dello studio da quando è stata annunciata, e segue commenti simili da parte di altri dirigenti Xbox a cui è stato chiesto della decisione.

Il presidente di Xbox Phil Spencer.

Pochi giorni dopo i licenziamenti, al capo di Xbox Sarah Bond è stato chiesto di loro in una conferenza di Bloomberg, dove ha insistito sul fatto che il business di Xbox rimane sano a lungo termine durante quello che ha definito “questo momento di trasformazione”.

Microsoft ha annunciato che licenzierà 1.900 dipendenti dalla sua forza lavoro nel settore dei videogiochi a gennaio. Questo è stato solo uno dei numerosi tagli devastanti che il settore ha subito nell’ultimo anno, con altre aziende tra cui Sony, Riot ed Epic che hanno licenziato centinaia di dipendenti.

Per ulteriori informazioni, leggi il nostro rapporto che esplora il recente aumento dei licenziamenti nel settore dei videogiochi. Per vedere tutto ciò che è stato annunciato durante l’Xbox Showcase, consulta il nostro report.

Fonte miniatura: Patrick T. Fallon/Bloomberg tramite Getty Images