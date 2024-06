Celebrità al Celtics-Mavs Game 2 a Boston

I Celtics hanno accolto un pubblico stellato al TD Garden per la vittoria per 105-98 in Gara 2 delle finali domenica sera.

Sala d’onore dei Celtics Paolo Pierce Indietro. altri Hall of Fame, Shaquille O’NealChe ha definito Pierce “la verità” ed era presente anche lui. Inclusi altri ex Celtics in casa ML Carr, Dana Barros, Jason Terry, Caduta dei Taco, Rick Carlisle, Sam Vincent, Sam Perkins, Dana Barros, Leon Bowie, Glenn Macdonald, I soldi di GrahamE Kevin Stacom. Tarda leggenda Bill Russell Era rappresentato da sua figlia Karen Russell.

Nativo di Medford Pia, la cui canzone “Millions” era inclusa nella colonna sonora di Madden 24, ha eseguito lo spettacolo dell’intervallo. Cantante rap Travis Scott E il prodotto Metro Boomin Loro erano li.