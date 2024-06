In che modo i media stranieri hanno coperto Modi Oath 3.0?

Il Primo Ministro Modi è il secondo Primo Ministro dopo Jawaharlal Nehru ad essere eletto per il terzo mandato consecutivo.

Nuova Delhi:

Oggi, domenica, Narendra Modi ha prestato giuramento come Primo Ministro indiano per un terzo storico mandato, insieme a 72 ministri a cui non sono ancora stati assegnati i loro incarichi. Tra i ministri c’erano volti dei partner della coalizione del BJP, il cui sostegno è stato fondamentale per la formazione del governo. Questa sarà la prima volta che condividerà il potere con i suoi alleati da quando è diventato primo ministro nel 2014.

Ecco come i media stranieri hanno riportato la cerimonia di giuramento del Primo Ministro Modi, il secondo Primo Ministro dopo Jawaharlal Nehru ad essere eletto per il terzo mandato consecutivo.

New York Times

L’atmosfera politica a Nuova Delhi sembra essere cambiata con il giuramento del nuovo governo, riferisce il New York Times. Ha aggiunto che il Primo Ministro Modi, privato della maggioranza parlamentare, si è rivolto a una serie di partner della coalizione, che ora godono di importanza e di attenzione.

BBC

La BBC si è impegnata a adottare uno stile di reporting più obiettivo senza che gli analisti commentino Modi 3.0 e i risultati elettorali. Tuttavia, ha osservato che la coalizione di governo ha vinto con un margine inferiore rispetto a quanto previsto dai sondaggi d’opinione, in un’elezione che ha visto “il ritorno dell’opposizione in India”.

Al Jazeera

Al Jazeera ha riferito che la mancanza di una maggioranza metterà alla prova la capacità del BJP di garantire certezza politica in un governo di coalizione. Ha sottolineato le sfide che l’alleanza potrebbe affrontare da parte di due veterani dell’era della coalizione, Nitish Kumar e Chandrababu Naidu, che “hanno amici dall’altra parte del corridoio” e “l’opposizione li attirerà”.

Bloomberg

Bloomberg ha catturato la grandiosità dell’evento del giuramento, a cui hanno partecipato 8.000 ospiti, tra cui capi di stato stranieri, magnati degli affari e star di Bollywood. Ha osservato che questa è la prima volta che il Primo Ministro Modi condivide il potere espandendo al contempo la sua leadership.

Agenzia di stampa francese

L’Agence France-Presse ha fornito tutti i dettagli dell’evento, dalle medaglie ai partner della coalizione, il cui sostegno è stato fondamentale per la formazione del governo. Anche se i dettagli del nuovo governo non sono ancora noti, ha affermato che i maggiori partiti della coalizione hanno chiesto importanti concessioni in cambio del loro sostegno.