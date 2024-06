Una frana distrugge parte dell’autostrada che porta a Jackson, nel Wyo.

Una frana nelle montagne Teton ha spazzato via parte di un’autostrada che collega l’Idaho a Jackson, nel Wyo., costringendo i funzionari a chiudere la strada a tempo indeterminato sabato mentre l’area entra nella stagione turistica estiva.

Nessun ferito dopo che una parte del Teton Pass “fallisce catastroficamente”, ha riferito il Dipartimento dei trasporti del Wyoming detto in un comunicato di sabato. L’autostrada a ovest di Jackson è stata chiusa al traffico prima che la carreggiata cedesse e gli equipaggi stavano lavorando per creare una deviazione attorno a un’area in cui la superficie si era incrinata pochi giorni prima.

Si prevede una chiusura a lungo termine, ha affermato il dipartimento. Il governatore del Wyoming Mark Gordon Ha detto in una dichiarazione separata Geologi e ingegneri “svilupperanno una soluzione a lungo termine per ricostruire la strada”.

Anche una chiusura a breve termine causerebbe grandi sfide logistiche per l’area, poiché la strada serve il principale centro turistico della contea di Teton, Jackson Hole. Secondo il Jackson Hole Travel and Tourism Board, l’industria dei viaggi e del turismo è la seconda industria più grande del Wyoming e si prevede che la contea spenderà circa 1,7 miliardi di dollari in spese legate ai viaggi nel 2022.