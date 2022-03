Fox probabilmente ha ottenuto Notre Dame, Ohio, in cambio di Joe Buck

è passato incidente Da Jo Buck è stato diretto su ESPN per settimane da quella rete Accetta un accordo con Troy Aikman, ma c’era un fattore di complicazione che era diverso da Aikman (che era in grado di farlo Esercitati a rinunciare e a diventare un agente libero), Buck aveva un anno di contratto con la Fox. come Jim Miller discutere All’inizio di questo mese, ciò ha portato alla creazione di “commercio di cavalli“Tra ESPN e Fox per portare Buck a ESPN quest’anno, e ha menzionato specificamente ‘Sai, se sono Fox, potrei ordinare due o tre giochi dei Big Ten.'” Bene, Andrew Marchand di Posta di New York Ho parlato di venerdì che Fox avesse autorizzato ESPN a parlare con Buck, Con un affare atteso a breve. Marchand ha poi notato su Twitter più tardi venerdì che in cambio, Fox dovrebbe avere il diritto di scegliere un altro Big Ten prima di ESPN questo autunno:

Fox ed ESPN hanno parlato per la prima volta del risarcimento a tarda notte. Una fonte a conoscenza della questione ha affermato che Fox riceverà i diritti per scegliere una partita nei Big 10 prima di ESPN la prossima stagione. Mi è stato detto che è un po’ più complicato di così, ma questo è il succo. https://t.co/M6Rkr6y6GO – Andrew Marchand (@AndrewMarchand) 12 marzo 2022

È “un po’ più complicato di così”, ha osservato Marchand, quindi potrebbero esserci anche altri componenti. Ma questa scelta è sicuramente importante e preziosa. Negli attuali accordi Big Ten, che durano per la prossima stagione 2022-23, ESPN e Fox hanno attualmente una divisione equa dei diritti Big Ten quando si tratta di tonnellate di calcio e basket maschile (CBS ha anche un pacchetto di mini basket, ma questo è non è così importante qui). Ma Fox sta spingendo la conferenza Circa $ 240 milioni all’anno, mentre ESPN paga circa $ 190 milioni.

Le due grandi differenze che fanno pagare Fox molto di più È questo Ottengono la partita del campionato della conferenza e la prima scelta per le partite di football della stagione regolare. essi Tendono a usare questa prima scelta in Ohio-Michiganqualunque egli è a volte La partita più vista della stagione regolare è sempre Volpe I più visti della stagione regolare; Quindi, quando questo gioco non è accaduto nel 2020, lo è stato Grande colpo per loro. Quindi queste scelte possono significare molto, e c’è un certo valore per Fox anche se questo accordo ti dà solo una scelta aggiuntiva (potrebbe essere di più, con quella nota “più complicata di così”).

Ci sono diversi potenziali candidati al gioco che Fox potrebbe utilizzare per questa selezione, ma quello che AA ha sentito molto probabilmente è Notre Dame Fighting Irish agli Ohio State Bucks nella prima settimana, il 3 settembre. La squadra dei Big Ten, ma questo gioco rientra nel pacchetto Big Ten TV perché l’Ohio è a casa.) Questo sarebbe un gioco utile per Fox su molti fronti. Ad esempio, entrambe le squadre sono generalmente un buon sorteggio TV (nel 2019, Ohio State è stata la squadra più seguita, Notre Dame si è classificata 8a). E potrebbe esserci più interesse del solito per i Fighting Irish poiché questa sarà la loro prima partita sotto Nuovo allenatore Marcus Freeman (con Brian Kelly Partenza per LSU dopo la scorsa stagione).

Aggiornamento: non è così, afferma Burke Magnus di ESPN:

Ma poi, non ci sono molti altri grandi giochi questa settimana È ipotizzabile che Fox possa apparire nello slot Big Noon Saturday (slot principale che essi Avviso). Le uniche altre partite di Power 5 su Power 5 di sabato sono Georgia – Oregon, Illinois – Indiana, Utah – Florida, Rutgers College – Boston e Louisville – Syracuse. Gli ultimi tre di questi giochi hanno squadre SEC o ACC interne, quindi ESPN possiede i diritti. Georgia-Oregon è nel pacchetto Pac-12, che è diviso tra ESPN e Fox, ma il calcio d’inizio delle partite pomeridiane non è l’ideale per le squadre della costa occidentale, dato che sono le 9:00 Pacific Time (Pac-12). Scoprire Questa idea, ma finora è stata solo implementata In rare occasioni). L’Illinois-India potrebbe essere la scelta del Big Noon se i Foxes non riescono a ottenere lo stato di Notre Dame-Ohio, ma preferiscono decisamente i Fighting Irish e Buckeyes. Questo dovrebbe consentire loro di iniziare la loro stagione (beh, la parte principale della loro stagione; ci saranno le partite della settimana 0 e quelle infrasettimanali prima) con grande clamore. (Potrebbe non essere eccezionale con le scuole e i fan, però; c’era un Milioni casi di scuole e fan che si lamentano di questi calci di mezzogiorno.)

Non abbiamo ancora la conferma completa che questo è il modo in cui Fox utilizzerà la scelta che ha ottenuto in cambio di Buck. Ma sembra probabile a questo punto. E se ciò accade, potrebbe finire per essere un buon affare per loro. Non ci saranno troppi punti su cui mantenere un’infelice maleducazione per un anno, questo permette loro di andare avanti piani di successione subito; Dà loro anche un potenziale grande aumento delle visualizzazioni di CFB per almeno una settimana. Forse un affare migliore di quando la società madre della Disney ESPN ha acquisito Oswald the Lucky Rabbit della NBC in cambio del permesso a Michaels di annullare il suo contratto nel 2006; Sì, è apparso Oswald Alcuni videogiochi e parchi a tema Disney Da allora, tuttavia, questo effetto complessivo è stato limitato. Ottenere Notre Dame-Ohio per un dollaro potrebbe essere un affare ancora più grande.

