Casuale: le mod della console rendono il “Dummy Portable GameCube” una realtà

Pensa alle precedenti generazioni di Nintendo e potresti ricordare i modelli di palmari GameCube ispirati al Game Boy Advance SP. Se vuoi avere una copia reale di qualcosa del genere, beh… è proprio così Console modr e “GingerOfOz” su YouTube creato.

La mod è stata in grado di ridurre questo modello in una console portatile modellata sul Game Boy Advance SP. In effetti, in realtà alimenta un pad Wii “rifilato” all’interno, che a quanto pare supporta la libreria di giochi GameCube di Nintendo.

Nel tentativo di rimanere fedeli all’esperienza di GameCube, è stato aggiunto un programma dedicato per includere la classica schermata di avvio. E se ti stai chiedendo quale sia lo schermo, è 480p. C’è anche il supporto per le cuffie e l’intero dispositivo è stato progettato con l’ausilio di software di grafica e stampa 3D. L’unico aspetto negativo sembra essere la durata della batteria, che dura solo un’ora e mezza.

Questo piccoletto ha una Wii all’interno, quindi gioca l’intera libreria di GameCube in modo impeccabile grazie al potere della compatibilità con le versioni precedenti. Vorrei poterle fare delle foto carine, ma fuori ora è fredda e brutta. pic.twitter.com/tZeJhNskYA – GingerOfOz (GingerOfMods) 12 marzo 2022

Oh e Ginger Di Mod Siamo anche arrivati ​​al fondo del concetto originale. Apparentemente, l’individuo si chiama Demond (meglio noto come “gcpguy22” su Instagram), e ha realizzato il modello solo per divertimento mentre era al college. Poi lo pubblicò online per vedere se le persone in quel momento avrebbero pensato che fosse legittimo, e il resto è storia.

Lo stesso canale YouTube ha Video condivisi in precedenza per Wii mobile La PlayStation 2 portatile. Cosa ne pensi di questo intrattenimento realistico? Lascia un commento qui sotto.