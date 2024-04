Tyrese Haliburton – Un fan ha insultato suo fratello a Milwaukee

MILWAUKEE – La guardia dei Pacers Tyrese Haliburton ha detto che suo fratello minore è stato chiamato con la parola N da un fan mentre era seduto sugli spalti durante Gara 1 della serie di playoff del primo turno dell'Indiana con i Bucks a Milwaukee.

Haliburton ha discusso dell'incidente durante la conferenza stampa post partita dopo la vittoria per 125-108 dei Pacers in Gara 2 martedì sera.

“Il mio fratellino era sugli spalti quel giorno e veniva chiamato la parola N”, ha detto Haliburton. “Era importante per noi come famiglia affrontare questo problema. Era importante per noi parlarne perché non era giusto per nessuno nella nostra famiglia. Era importante che la mia famiglia fosse qui adesso. Il fratellino ha gestito la situazione giusta direzione.”

Haliburton è nato a circa 90 miglia da Milwaukee a Oshkosh, nel Wisconsin. Ha tre fratelli (due più grandi e uno più giovane) e ha detto che i suoi parenti stretti erano in città con lui per l'inizio dei playoff. Questa è la sua prima apparizione nei playoff nel suo stato d'origine.

Quando è stata posta una domanda sulla sua esperienza di ritorno in Wisconsin per l'inizio della serie, Haliburton ha fatto una pausa per diversi secondi prima di iniziare a rispondere. Stava scuotendo la testa mentre iniziava a rispondere su quanto bene stava frequentando la sua famiglia prima di fermarsi e tirare fuori l'insulto razziale.

Ai Bucks è stato chiesto dei commenti di Haliburton dopo la partita di martedì.

Un portavoce dei Bucks ha risposto: “Il rappresentante del servizio ospiti dello stadio ha riferito che durante la partita di domenica c'era un piccolo numero di ospiti che non erano seduti nei posti corretti”. “Il rappresentante del servizio ospiti ha chiesto al gruppo di spostare una sezione al posto giusto, poi un membro del gruppo ha affermato al rappresentante che una delle persone sedute di fronte a lui aveva usato un linguaggio offensivo nei suoi confronti. Il gruppo accusato ha negato l'accusa e si sono spostati ai posti corretti e non è stato segnalato alcun ulteriore incidente.

“Prendiamo sul serio l'ambiente dei nostri fan e ci impegniamo a fornire un'esperienza sicura e protetta.”

Halliburton ha affermato che il suo team “ha fatto un buon lavoro nell’affrontare questo ambiente”, aggiungendo: “La conversazione [in the stands]”È amichevole durante la stagione regolare perché sono un ragazzo della città natale, ma è un po' diverso quando visiti quell'ambiente.”