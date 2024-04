Nintendo sta espandendo la sua libreria N64 per Switch Online con due titoli aggiuntivi

Nintendo ha aggiunto due sorprese N64 al suo servizio Switch Online + Expansion Pack questa settimana.

Ciò include il gioco di corse futuristico del 1997 Extreme-G e il gioco di corse del 1998 Iggy's Reckin' Balls. Entrambi i titoli sono stati pubblicati da Acclaim Entertainment all'epoca.

Entrambi i titoli includono il multiplayer locale a schermo diviso e il supporto online. Ecco la descrizione e alcuni screenshot:

Porterai la tua bicicletta elettrica agli estremi della gravità in Extreme G o correrai prima attraverso le imponenti piste in Iggy's Reckin' Balls? pic.twitter.com/WS9jvQgJNq

“Amanti della velocità, accendete i motori! Spingete la vostra e-bike al limite e sfrecciate su 12 piste da corsa tortuose e futuristiche. Ma fate attenzione, perché queste bici da combattimento sono piene di shock: ognuna è carica di armi, e le vostre i rivali sono circondati. Non aver paura di usarli! Sconfiggi i tuoi avversari e supera un gruppo di potenti nel tentativo di scalare la classifica ed evitare la distruzione completa. Inoltre, fino a quattro giocatori possono decidere l'esito della gara localmente*. * o online.* Che tu stia giocando da solo o con gli amici, Estremo-G Imposta la rotta per un potere serio!

“Chi vuole correre in macchina quando sei in tournée? Divertiti con Iggy e il suo eclettico team Credo Equipaggio mentre ti schianti e ti fai strada attraverso gare verticali ambientate su una serie di piste imponenti. Prendi scorciatoie, fai i salti mortali ed evita i nemici determinati a fermare la tua ascesa in questa competizione perdente per un massimo di quattro giocatori.