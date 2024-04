Il viceministro della Difesa russo Timur Ivanov è stato accusato di aver ricevuto tangenti

Un tribunale di Mosca ha accusato il viceministro della Difesa russo di aver ricevuto tangenti e lo ha mandato in prigione in attesa delle indagini.

Gli attivisti criticano da tempo i livelli di presunta corruzione in Russia.

Ivanov è considerato un alleato del ministro della Difesa Sergei Shoigu e lavora con lui da molti anni. In precedenza è stato vice primo ministro della regione di Mosca, dove Shoigu ha servito per un breve periodo come governatore.