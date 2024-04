Oracle ha annunciato l'intenzione di trasferire la propria sede globale a Nashville

Il fondatore di Oracle Larry Ellison ha annunciato martedì che il colosso del software intende trasferire la propria sede centrale a Nashville, nel Tennessee, che secondo lui è il cuore del settore sanitario.

Ellison ha incontrato l'ex leader della maggioranza al Senato Bill Frist per una conversazione sul palco a Nashville che è stata condivisa martedì da Oracle Health sulla piattaforma di social media LinkedIn.

Il fondatore e amministratore delegato ha detto a Frist che la sua azienda sta trasferendo il suo “grande campus” a Nashville, che “alla fine sarà il nostro quartier generale mondiale”.

“Non avrei dovuto dirlo”, ha detto velocemente Ellison, ma non c'era modo di tornare indietro quando ha rivelato informazioni sul futuro della sua azienda.

Ellison ha affermato che il trasferimento di Oracle a Nashville posizionerà la sua azienda come uno dei principali attori nel settore sanitario, un settore in cui Oracle vuole espandere la propria posizione.

Nel 2022, Oracle ha acquisito Cerner per 28 miliardi di dollari.

L'azienda con sede a Kansas City, Missouri, fornisce software per la gestione delle cartelle cliniche elettroniche.





Il fondatore di Oracle Larry Ellison tiene un discorso programmatico durante l'Oracle OpenWorld 2019 il 16 settembre 2019. Belle foto

Ellison ha descritto Nashville come “un posto fantastico in cui vivere”, descrivendo i piani dell'azienda per il trasloco.

“È un ottimo posto per crescere una famiglia. Ha una cultura unica e vivace. I nostri dipendenti, quando abbiamo intervistato il maggior numero di dipendenti, Nashville ha soddisfatto tutte le aspettative”, ha affermato Ellison.

Nashville “è il centro del settore a cui teniamo di più Settore sanitario.”

Norman Foster, che ha progettato l'Apple Park a Cupertino, in California, sta progettando un nuovo campus Oracle a Nashville che sarà “proprio sul fiume”.

Il nuovo campus non avrà l'aspetto di un campus aziendale ma sarà un parco con edifici, ha detto l'amministratore delegato.

Il sito di notizie includerà edifici per uffici, una clinica comunitaria, ristoranti, hotel e una sala concerti – un palco galleggiante sul lago per concerti tenuti per la comunità, ha detto Ellison.

“Vogliamo essere parte della comunità”, ha detto. “La nostra gente adora questo posto. Pensiamo che sia il centro del nostro futuro.





Un'insegna Oracle fuori dalla sede centrale dell'azienda a Redwood Shores, California, l'11 marzo 2024. Belle foto

Oracle non ha risposto immediatamente alle richieste di Fox News Digital sull'annuncio.

Oracle ha attualmente sede ad Austin, in Texas. Dopo aver lasciato Redwood Shores, in California, si è trasferita lì nel 2020.