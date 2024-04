Utili di Wall Street, IPC australiano

12 ore fa

David Kostin di Goldman Sachs prevede che gli utili saranno più alti quest'anno, nonostante le preoccupazioni sulle pressioni sui margini a fronte della crescente inflazione.

Circa un quinto delle aziende ha finora segnalato questa stagione degli utili. Costin ha osservato che quasi due terzi di queste aziende hanno superato le aspettative in termini di profitti, mentre circa un terzo ha superato le stime in termini di profitti.

“Ciò che ci suggerisce è che le aziende sono in grado e stanno dimostrando la loro capacità di scricchiolare con un piccolo margine”, ha detto Kostin martedì al programma “Squawk on the Street” della CNBC.

Il principale stratega azionario statunitense ha affermato di aspettarsi che l’inflazione alla fine diminuirà quest’anno e che i tassi di interesse scenderanno dai massimi, contribuendo a stimolare la crescita degli utili.

“Le nostre aspettative sono così [the] “Il mercato sta lentamente crescendo in linea con le aspettative sugli utili. I margini saranno più o meno piatti, e in definitiva sarà la crescita economica a guidare le vendite, che è in gran parte il motivo per cui gli utili sono in aumento quest'anno”, ha detto Kostin.

-Sarah Maine