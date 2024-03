Come guardare l'Opening Day 2024 della MLB: programma completo, dove trasmettere in streaming ogni partita oggi e altro ancora

Shohei Ohtani e i Los Angeles Dodgers affronteranno i St. Louis Cardinals giovedì nel giorno di apertura della MLB. (Harry Howe/Getty Images)

Dopo aver iniziato presto con le partite Dodgers vs Padres Seoul, è tempo per il giorno di apertura ufficiale della stagione MLB 2024. Giovedì 28 marzo, tutti i 30 club MLB avrebbero dovuto salire in campo e giocare (due le partite sono state riprogrammate a causa della pioggia). Mentre la maggior parte delle 15 partite del giorno di apertura della MLB saranno trasmesse sulle reti sportive regionali, puoi guardare la partita Chicago Cubs contro Texas Rangers alle 19:35 ET e trasmetterla a livello nazionale su ESPN (più due partite sulla rete MLB). Sei pronto per guardare la stagione MLB 2024? Ecco cosa devi sapere per configurarlo Tutto Partita del giorno di apertura, inclusi orari, canali, programma completo delle partite, soluzioni di limitazione dei blackout locali e altro ancora.

Come guardare il giorno di apertura della MLB:

data: Giovedì 28 marzo

Canale tv: ESPN, rete MLB, RSN

fluire: TV in diretta streaming, MLB.TV

Quando aprirà la MLB nel 2024?

Dopo una serie di due partite Dodgers-Padres a Seul, in Corea del Sud, la stagione 2024 della Major League Baseball inizia sul serio giovedì 28 marzo, con due partite del giorno di apertura rinviate a venerdì a causa del tempo.

Cos'è Baseball Channel nel 2024?

Attualmente, le partite della MLB vengono trasmesse in televisione a livello nazionale su una combinazione di FOX, FS1, TBS, ESPN, ABC e MLB Network. La piattaforma di streaming Apple TV+ sarà anche quest'anno la sede esclusiva del Friday Night Baseball.

Naturalmente, per le partite che non vengono trasmesse a livello nazionale, ci sono sempre le Reti Sportive Regionali (RSN). Sfortunatamente, la maggior parte delle partite del giorno di apertura della MLB verranno trasmesse solo su RSN. Quindi, se desideri ascoltare una partita che non è trasmessa sul tuo RSN locale, potresti provare un abbonamento MLB.TV (che offre una prova gratuita)

Come guardare le partite della MLB senza cavo:

(MLB.TV) Se vuoi guardare il maggior numero di partite il giorno dell'apertura, MLB.TV è la strada da percorrere. Per $ 29,99 al mese o $ 149,99 per l'intero anno, puoi trasmettere in streaming dal vivo tutte le partite della MLB fuori mercato: ad eccezione dei giochi televisivi a livello nazionale, avrai comunque bisogno di un altro servizio di streaming per quei giochi. Avrai anche accesso al replay di ogni partita della MLB. Puoi provare MLB.TV gratuitamente prima di impegnarti nella piattaforma. Positivi Trasmetti in streaming tutti i giochi fuori mercato contro Non ci sono partite televisive a livello nazionale $ 29,99 al mese su MLB.TV

(Diretta TV) Il livello Choice di DirecTV ti fornirà i canali essenziali per la stagione MLB 2024, tra cui Fox, FS1, TBS, ABC e MLB Network. In questo momento, offrono un mese di componente aggiuntivo Sports Pack (normalmente $ 14,99 al mese) gratuito al momento dell'iscrizione, oltre a tre mesi gratuiti di Max, Paramount+ con SHOWTIME, STARZ, MGM+ e Cinemax. Il livello Choice in genere parte da $ 109 al mese, ma puoi ottenere i primi tre mesi per $ 99 al mese. DirecTV include anche numerosi canali locali e sportivi. Ogni abbonato DirecTV, indipendentemente dal livello, ha accesso a DVR cloud illimitati. Puoi provare DirecTV gratuitamente prima di impegnarti nella piattaforma. Positivi Accedi agli RSN locali

Un mese gratuito per aggiungere il pacchetto Sport

Tre mesi gratuiti di Max e Paramount+ con SHOWTIME, STARZ, MGM+ e Cinemax contro Opzione di abbonamento più costosa Prova gratuitamente su DirecTV

Come eseguire lo streaming delle partite della MLB:

Come guardare una partita oscura della MLB:

Ti sei abbonato a MLB.TV e sei arrabbiato perché non puoi guardare le partite della tua squadra locale senza aggiungere al tuo conto un costoso abbonamento alla TV in diretta? Abbiamo un trucco per te. Poiché MLB.TV utilizza l'indirizzo IP del tuo dispositivo di streaming per determinare se guardare o meno una partita, puoi comunque trasmettere in streaming le partite di baseball locali tramite MLB.TV con l'aiuto di una VPN.

Una VPN (rete privata virtuale) aiuta a proteggere i tuoi dati, ma, cosa ancora più importante per lo streaming, può nascondere il tuo indirizzo IP e aiutarti a trasmettere in streaming eventi sportivi locali da qualsiasi luogo (inclusa una zona oscura). Quindi associare una VPN a un abbonamento MLB.TV ti darebbe la possibilità di eseguire lo streaming dei giochi disponibili sul mercato. Stai cercando di provare una VPN per la prima volta? Questo Guida Crolla Le migliori opzioni VPN per ogni tipo di utente.

(VPN espresso) ExpressVPN offre “Internet illimitato”, il che significa che puoi guardare quella partita di baseball nel mercato che non vedevi l'ora di guardare ma che sai essere bloccata su MLB.TV. Tutto quello che devi fare è iscriverti a ExpressVPN e cambiare la posizione del tuo server in uno stato in cui il gioco non è limitato (o addirittura in Canada!). La sicurezza extra, la velocità e la gamma di opzioni di localizzazione di ExpressVPN lo rendono una scelta eccellente per gli utenti VPN alle prime armi che desiderano espandere le proprie capacità di streaming, inoltre è la scelta migliore di Endgadget per La migliore VPN per lo streaming. I nuovi utenti possono risparmiare il 49% sottoscrivendo un abbonamento ExpressVPN di 12 mesi. Inoltre, il servizio offre una garanzia di rimborso di 30 giorni, nel caso in cui tu sia nervoso all’idea di provare la VPN. READ Novak Djokovic pronto a saltare Open di Francia e Wimbledon a causa della sua posizione sulla vaccinazione, ha detto alla BBC in un'intervista alla telecamera A partire da $ 6,67 al mese su ExpressVPN

Quali squadre della MLB giocheranno il giorno di apertura?

Tutti i 30 club della MLB giocheranno il giorno di apertura. Tuttavia, la partita Brewers vs Mets e Braves vs Phillies sono state rinviate a venerdì a causa della pioggia.

Giorno di apertura della MLB Programma:

Le partite trasmesse a livello nazionale sono elencate in grassetto.

Giovedì 28 marzo

Los Angeles Angels contro Baltimore Orioles – 15:05 ET

Washington Nationals vs Cincinnati Reds – 16:10 ET

San Francisco Giants contro San Diego Padres – 16:10 ET

St. Louis Cardinals contro Los Angeles Dodgers – 16:10 ET – Rete MLB

Toronto Blue Jays contro Tampa Bay Rays – 16:10 ET – Rete MLB

Minnesota Twins contro Kansas City Royals – 16:10 ET

Detroit Tigers contro Chicago White Sox – 16:10 ET

Pittsburgh Pirates contro Miami Marlins – 16:10 ET

New York Yankees contro Houston Astros – 16:10 ET

Chicago Cubs contro Texas Rangers – 19:35 ET – ESPN

Cleveland Guardians vs Oakland Athletics – 22:07 ET

Colorado Rockies contro Arizona Diamondbacks – 22:10 ET

Boston Red Sox contro Seattle Mariners – 22:10 ET

Venerdì 29 marzo

