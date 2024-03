Boeing assume un ruolo di riserva per i sorvoli degli astronauti della NASA

Il programma Starliner di Boeing è un passo avanti verso l'obiettivo di portare le persone nello spazio per la prima volta. Ora programmato per trasportare gli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale a maggio, Boeing una volta era visto come un testa a testa con SpaceX. Questo lancio di prova di volo con equipaggio era originariamente previsto per novembre 2018.

Quasi due anni dopo, il precedente volo di prova dello Starliner andò fuori rotta, ma il messaggio della NASA e della Boeing si concentrava su: “Sistemeremo il problema e voleremo presto!”

Bene, ci sono voluti più di due anni per effettuare un secondo volo di prova. Un anno dopo Ho provato a contestualizzare le aspettative Mi chiedevo dove fosse il senso di urgenza. Un altro anno ci porta ad oggi.

Alla vigilia dell'equipaggio di volo, i messaggi di Boeing sono ora più vicini “La NASA ci vuole come supporto e non ci impegniamo a fare altro.” Sto parafrasando, ma questo è stato il punto di discussione principale la scorsa settimana quando la leadership dell'agenzia ha spiegato perché Starliner è ancora utile.

Ciò è comprensibile, considerando quanti soldi ha la Boeing Sta già mangiando (Probabilmente continuerà a mangiare da quel momento in poi.) “C’è ancora il rischio che si possano registrare ulteriori perdite nei prossimi periodi”.). Ma questo è anche un peccato, dato che sembra improbabile che Starliner possa volare più delle sei missioni NASA per le quali Boeing ha stipulato un contratto. Anche le missioni non NASA sembrano un ripensamento, a differenza dei molteplici voli privati ​​che Dragon di SpaceX ha completato solo nei primi anni da quando ha iniziato a far volare gli umani.

Un altro aspetto spiacevole di questa situazione è che nessuno di questi anni di battute d'arresto e superamento dei costi sembra aver acceso un incendio sotto la guida della società aerospaziale Boeing. In una recente conferenza stampa, Mark Nappi, vicepresidente di Boeing Starliner, ha detto questo riguardo al volo degli astronauti di SpaceX negli ultimi quattro anni:

“Non lo definirei affatto frustrante – ha detto Naby -. Penso che vorremmo progredire ulteriormente in questo momento, su questo non ci sono dubbi”.

Il volo spaziale umano è un piccolo mercato all’interno del più ampio settore spaziale, ma è estremamente importante quando si tratta del futuro delle aziende che costruiscono stazioni spaziali, basi lunari e altro ancora. Si spera che un'altra azienda come Sierra Space o Blue Origin sposti la competizione dei veicoli con equipaggio su SpaceX.

Boeing, non scoraggiata dopo essere rimasta indietro per anni, certamente non lo farà.