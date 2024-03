Google afferma che Apple porterà RCS su iPhone nell'autunno del 2024

Il sito Android ha aggiunto un file Nuova pagina di destinazione Google Messaggi parla dell'esperienza di messaggistica proprietaria, indicando anche che RCS su iPhone arriverà nell'autunno del 2024.

Una sezione che descrive i vantaggi di RCS (foto/video ad alta risoluzione, indicatori di digitazione, una migliore esperienza di chat di gruppo) parla di come “arriverà presto su iOS”.

Apple ha annunciato che adotterà RCS nell’autunno del 2024. Una volta che ciò accadrà, significherà un’esperienza di messaggistica migliore per tutti.

Quando Apple ha fatto un annuncio RCS Nel novembre del 2023, ha fornito una tempistica per “la fine del prossimo anno”. La maggior parte delle persone presumeva che ciò significasse iOS 18, non iOS 17. La menzione di Google oggi lo conferma più o meno. Intanto non è chiaro se arriverà con la versione iniziale 18.0 oppure con un aggiornamento .X/point negli ultimi mesi del 2024.

In questa sezione, Google menziona anche che le interazioni emoji animate “arriveranno presto con RCS”. L'approccio attuale è gestito tramite il client Messaggi di Google, mentre iOS ha qualcosa di simile. Ciò potrebbe indicare che le interazioni faranno parte delle specifiche RCS in futuro.

Questa è in realtà la seconda pagina del prodotto per Google Messaggi, insieme alla pagina originale messaggi.google.com. (Questo sito non è stato aggiornato per riflettere la rimozione dell'integrazione di Google Foto.)

Nel frattempo, Google identifica gli effetti e le bolle dello schermo personalizzato come “attualmente in versione beta”. A proposito di Voice Moods, è strano che non ci sia una valutazione della demo. aggiornare: Alcune persone hanno ricevuto Voice Moods, ma non è stato ancora ampiamente distribuito in versione beta. Ciò include un'interfaccia utente del registratore audio riprogettata, che apre metà riquadro invece di richiedere una pressione prolungata.

Altrove, Google offre molto sull'evidenziazione di Photomoji, sul blocco dello spam, sulla crittografia end-to-end, su Magic Compose, sull'app Wear OS, sull'esperienza del tablet, sui promemoria e sulla trascrizione vocale.

