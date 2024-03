Leo Terrell di Fox News urla a Jessica Tarlov di denunciare la sua eredità ebraica: “Non farlo!”

Il collaboratore di Fox News Leo Terrell ha perso la testa giovedì quando l'esperta della rete Jessica Tarlov ha invocato la sua eredità ebrea americana durante una discussione su Israele e il presidente Joe Biden, spingendo un Terrell arrabbiato ad accusarla apparentemente di giocare la carta della razza.

“Non farlo!” Terrell ha gridato: “Sei un grande democratico!”

Tarlov, che veniva definito il liberale residente su Fox News. I cinqueha cercato di rispondere con calma a Tyrell, solo che il marchio conservatore è diventato sempre più vivace.

“perché stai urlando?” chiese Tarlov a un certo punto.

Durante la trasmissione di giovedì la storia, Terrell e Tarlov sono stati apparentemente chiamati a discutere di una raccolta fondi pianificata di un importo elevato per Biden che dovrebbe generare nella campagna di rielezione del presidente oltre 25 milioni di dollari. Tuttavia, la conversazione si è fatta più accesa quando l’emittente ospite Trace Gallagher ha sottolineato che i manifestanti filo-palestinesi probabilmente avrebbero boicottato l’evento.

“Abbiamo appena parlato con il senatore Rick Scott, che è in Israele in questo momento, e ci ha detto: 'Ascolta, [Israeli Prime Minister] Benjamin Netanyahu gli ha detto che non si sarebbe tirato indietro, sarebbero andati a Rafah”. “E queste proteste si terranno fuori dal Radio City Hall da questi sostenitori filo-palestinesi, e se Benjamin Netanyahu è fedele alla sua parola, voglio dire che il presidente avrà difficoltà a cercare di convincere questi manifestanti”.

“Gaza è un grosso problema” per gli elettori della generazione Z, ha detto Tarlov, aggiungendo che Biden sta cercando di trovare “una soluzione in cui abbiamo una soluzione umanitaria ma anche assicurandoci di lasciare che Israele finisca il lavoro e riporti a casa questi ostaggi”. Ha aggiunto che Biden e Netanyahu alla fine devono fare ciò che è meglio per i loro paesi.

Un commentatore progressista di una volta Si è ribattezzato Leo 2.0 Quando è diventato MAGA completo prima delle elezioni del 2020, Terrell ha adottato un approccio decisamente meno sfumato rispetto al suo ospite liberale.

“Joe Biden ha una politica del Michigan: inchinarsi ai gruppi filo-palestinesi in America. Ha abbandonato Israele”, ha detto Terrell. “Non ha semplicemente abbandonato Israele! Gli ebrei americani studiano nelle università! Cerchiamo di essere chiari, Joe Biden farà di tutto per vincere il Michigan [by] Gettiamo sotto l’autobus il nostro più grande alleato e gettiamo sotto l’autobus gli ebrei americani! Vergogna a Joe Biden! Questo è ridicolo! È scandaloso!”

In reazione allo sfogo di Terrell, Tarlov ha cercato di presentare il suo punto di vista come “l'unica ebrea americana nel panel”, ma il suo collega l'ha subito interrotta e criticata.

“Non giocare a questo – non farlo! Non farlo! Non è questo il punto”, ha gridato, spingendo Tarlov a ricordargli che aveva prima chiesto l'opinione degli ebrei americani su Biden.

“Va bene!” “Sei un grande democratico e difenderai Joe Biden nonostante i numeri”, si è arrabbiato Tarlov, agitato. “E sai che sta gettando Israele sotto l'autobus! E sta gettando gli studenti ebrei americani sotto l'autobus su tutti questi campus! È disgustoso!”

Nel frattempo, Gallagher ha detto a Tarlov che le avrebbe concesso “dieci secondi per rispondere”, spingendola a spiegare pazientemente che, sebbene molti ebrei americani abbiano problemi con le politiche di Biden nei confronti di Israele, ritengono anche che sia stato un forte sostenitore di quel paese.

Ha continuato: “So che vuole una soluzione forte, e so che anche lui si rende conto che ci sono problemi all'interno di Israele con la leadership di Benjamin Netanyahu”. “Penso che quello che stai dicendo sia molto pericoloso, proprio come quello che ha detto il presidente Trump.”

Tyrell, come previsto, è esploso di nuovo. “Pericoloso! Pericoloso”, gridò, indicando se stesso.

“perché stai urlando?” chiese Tarlov mentre Leo 2.0 faceva i capricci prima che Gallagher misericordiosamente terminasse la clip.