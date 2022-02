I video mostrano unità e missili russi che avanzano verso il confine ucraino

I video sui social media di questi movimenti sono stati geolocalizzati e riconosciuti dalla CNN – e molti altri potrebbero passare inosservati.

Alcuni dei video provengono da fonti ufficiali; La maggior parte proviene da Dictoc o YouTube. Vengono analizzati dai visualizzatori online e spesso integrano le immagini satellitari.

Ecco un convoglio in movimento nelle vicinanze Belgorod Nella Russia occidentale, oltre i confini della principale città ucraina Charkiv

Ci sono anche ampie prove di concentrazione militare nella regione di Belgorod.

La CNN ha filmato questi video nel villaggio di Cerideno, a circa 24 km dal confine. Sono stati caricati domenica e mostrano i carri armati che attraversano l’area.

Questi video possono essere geolocalizzati in:

Movimenti notturni

Anche le forze russe si muovono di notte, caricando i carri armati dal treno.

Nevica più qui che al sud – La CNN ha geolocalizzato questo video in un villaggio vicino a Belgorod:

Carri armati intorno a Voronezh

Area circostante Voronez E la folla sembra essere sovraffollata. Una vasta collezione di carri armati e veicoli di fanteria è stata filmata da un treno in transito negli ultimi due giorni. Secondo gli analisti, fanno parte dell’esercito di carri armati della 1a guardia russa.

Vista da altre angolazioni:

La CNN ha geolocalizzato queste clip in:

Elicotteri vicino a Belgorod

Negli ultimi due giorni sono emersi video sui social media di elicotteri in avvicinamento al confine ucraino. Possono fornire un’importante protezione alle forze di terra in caso di attacco. Questi sono stati girati vicino a Belgorod:

La struttura russa comprende carri armati, veicoli di fanteria chiamati BMP e artiglieria semovente, come si vede qui su un treno alla periferia di Belgorod:

Molti hardware viaggiano a sud della città Kursk . La CNN ha realizzato questo video in un luogo geografico, che è stato girato sabato.

Supporto missilistico e di artiglieria

Michael Kaufman, un analista russo per la CNA, un’organizzazione senza scopo di lucro con sede in Virginia, osserva che le sezioni di Kursk (come la 6a forza armata alleata) “si spostano a Belgorod con il supporto dell’artiglieria a livello distrettuale. . “

Particolarmente preoccupante è il movimento dei convogli di missili balistici a corto raggio Iskander-M, che sembrano essere stati presi nelle ultime settimane in varie parti della Russia occidentale.

Se inizia un conflitto, questi verranno utilizzati per attaccare posizioni ucraine stabili come basi di comando e controllo. Possono viaggiare fino a 250 miglia (402 km) e sono stati visti nelle recenti immagini satellitari.

Lanciarazzi vicino al confine

Iniziarono le truppe russe e bielorusse Ottimi esercizi articolari La scorsa settimana il confine polacco, ma alcune forze russe sono andate diverse miglia oltre il campo di addestramento e hanno preso posizione vicino ai confini di Ucraina, Russia e Bielorussia.

A circa 15 miglia (24 km) a nord del confine ucraino, la CNN ha organizzato la serie, che includeva diversi lanciarazzi.

Le armi – e le navi russe – continuano a essere chiuse al confine ucraino. Siti in cui l’attrezzatura è stata collocata 100 miglia (161 km) prima Le unità gradualmente evacuate dal confine mentre avanzavano.

A poche miglia dall’Ucraina ci sono unità russe dal Mar d’Azov al confine con l’Ucraina e la Bielorussia.

“L’attuale presenza militare della Russia vicino all’Ucraina non ha precedenti”, ha twittato Rob Lee, del Dipartimento di ricerca bellica del King’s College di Londra. “Allora è semplicemente venuto alla nostra attenzione [of 2021]. Le forze aeree, di terra e navali russe vicino all’Ucraina sono ora incommensurabilmente più grandi”.

Sebbene il dispositivo sembri essere integrato, non si sa quando o dove sia stato spostato a quello successivo.