Il principe Harry tornerà in Gran Bretagna il mese prossimo

Il principe Harry Tornerà nel Regno Unito a maggio per celebrare l'anniversario degli Invictus Games, la competizione sportiva biennale da lui fondata dieci anni fa.

Domenica è stato annunciato che il Duca di Sussex terrà una lettura durante una cerimonia presso la Cattedrale di St Paul a Londra l'8 maggio, in occasione del decimo anniversario degli Invictus Games e della loro fondazione.

L'ultima volta che il principe è tornato in patria è stato lo scorso febbraio, per una breve visita dopo la visita del padre, re Carlo. Diagnosi del cancro È stato annunciato

Harry parlò della diagnosi nel corso del mese, raccontando al programma “Good Morning America” ​​della ABC che “saltò su un aereo e andò a trovarlo non appena poté”.

“Amo la mia famiglia. Sono grato del fatto che ho potuto salire su un aereo, andare a trovarlo e passare del tempo con lui”, ha aggiunto.

Non è ancora chiaro se il principe incontrerà i suoi parenti durante il viaggio il mese prossimo.

Il duca e sua moglie, Meghan, duchessa di Sussex, si sono trasferiti negli Stati Uniti nel 2020. Da allora, Harry, 39 anni, ha fatto diversi viaggi fugaci nel Regno Unito, in particolare partecipando al funerale della regina Elisabetta II nel 2022 e a quello di suo padre. incoronazione lo scorso anno.

Inoltre, non è ancora chiaro se Meghan accompagnerà il marito alla celebrazione dell'Invictus. Ma potrebbe essere difficile per la madre di due figli, dato che l'evento a St Paul si svolge due giorni dopo il quinto compleanno del principe Archie, il 6 maggio.

Buckingham Palace ha annunciato che Charles, che è ancora in cura, È pronto a tornare a svolgere compiti rivolti al pubblico Martedì. Si dice che il suo team medico sia stato “abbastanza soddisfatto” dei suoi progressi e “rimase positivo” riguardo alla sua guarigione.

Il suo diario sarà gestito attentamente prendendo decisioni sugli eventi che svolgerà in quel periodo in consultazione con i suoi medici. Il palazzo ha detto che il re non implementerà un programma estivo completo, ma accoglierà l'imperatore giapponese Naruhito e l'imperatrice Masako per una visita di stato a giugno.

Max Mumby/Indigo/Getty Images Il principe Harry parla con i giocatori di basket su sedia a rotelle durante il lancio degli Invictus Games alla Copper Box Arena del Queen Elizabeth Olympic Park di Londra nel marzo 2014.

Gli Invictus Games furono creati dal principe Harry dopo il suo dispiegamento in Afghanistan. Hanno lo scopo di sostenere il recupero dei membri del servizio e dei veterani feriti, feriti e malati, secondo Il sito web dell'istituzione.

I prossimi Invictus Games si terranno a Vancouver e Whistler, in Canada, nel febbraio 2025. Più di 500 concorrenti provenienti da più di 20 paesi si sfideranno in sport adattivi come canottaggio indoor, pallavolo seduto, nuoto, rugby su sedia a rotelle e basket su sedia a rotelle.

Ai Vancouver Whistler Games verranno praticati per la prima volta anche gli sport invernali, tra cui sci alpino e snowboard, sci nordico, biathlon e curling su sedia a rotelle.

I Giochi si terranno in collaborazione con le Prime Nazioni “nello spirito di verità e di riconciliazione con le comunità indigene”, ha affermato Harry sul sito web dei Giochi.

Nel frattempo, domenica l'ufficio del principe ha confermato alla CNN che lui e Meghan si recheranno in Nigeria a maggio.

In un comunicato stampa, il quartier generale della difesa nigeriana ha espresso “onore e felicità” per il viaggio del Duca e della Duchessa.

“Durante la loro permanenza nel Paese, incontreranno membri del servizio e saranno ospitati in una serie di attività culturali”, si legge nel comunicato stampa.

Si discuterà anche della possibilità che la Nigeria ospiti in futuro gli Invictus Games, si legge nel comunicato stampa.

Nel suo podcast PrototipiMarkle ha precedentemente affermato di essere “43% nigeriana”.