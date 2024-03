L'iPad Pro OLED da 11 pollici potrebbe scarseggiare al momento del lancio

Si prevede che Apple annuncerà i nuovi modelli di iPad Pro da 11 e 12,9 pollici con display OLED già questo mese. Un nuovo rapporto dell'analista Ross Young indica che la produzione del nuovo iPad Pro da 11 pollici è in ritardo rispetto a quella da 12,9 pollici.

Secondo Jung in A Pubblicato per gli abbonati paganti Sui social media i display OLED per l'iPad Pro da 11 pollici sono attualmente prodotti da Samsung Display. Tuttavia, questo mese, LG Display inizierà a produrre anche display OLED da 11 pollici per iPad Pro. LG Display produce anche pannelli OLED per l'iPad Pro da 12,9 pollici.

Tuttavia, Young sottolinea anche che la produzione del pannello dell'iPad Pro da 11 pollici “sembra essere in ritardo” rispetto al modello da 12,9 pollici.

Ciò potrebbe significare che il nuovo iPad Pro da 11 pollici non sarà disponibile quando verrà annunciata la nuova gamma, almeno rispetto al modello da 12,9 pollici. Una volta che LG Display entrerà in produzione, Apple potrà lavorare per risolvere questa carenza e aumentare la disponibilità dell’iPad Pro da 11 pollici.

Gli ultimi sviluppi, Bloomberg Lo ha riferito Mark Gorman La nuova gamma di iPad Pro dovrebbe essere rilasciata “alla fine di marzo o intorno ad aprile”. Gorman ha anche affermato che Apple sta pianificando di rilasciare una “versione speciale di iOS 17.4 con supporto per nuovi dispositivi” che verrà rilasciata insieme ai nuovi iPad.

