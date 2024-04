Il trailer di Hades 2 rivela tutti gli dei sexy

Prova tecnica per Abisso 2 È appena iniziato, ma il primo sguardo al gioco ha già acceso il fuoco. Mercoledì Supergiant Games ha rilasciato una versione del gioco per un numero limitato di giocatori. Ma invece di tenere nascosti i dettagli di quei giochi, gli sviluppatori hanno aperto le porte al loro leggendario mondo sotterraneo e li hanno trasmessi in streaming virtuale. Tre ore di gioco sul suo canale YouTube ufficiale. Ora, tutti hanno dato la prima occhiata al gioco e le piattaforme di social media come X (ex Twitter) sono diventate un luogo in cui adorare tutte le sexy divinità greche del gioco.

Certo, sì, lo streaming ha mostrato altri dettagli importanti come il nuovo gameplay e uno sguardo più approfondito ad alcuni nuovi dungeon, ma i personaggi hanno davvero rubato la scena. Proprio come nel gioco originale Ade, Abisso 2 Caratterizzato da un vasto cast di personaggi ispirati alla mitologia greca, tutti resi in uno straordinario stile artistico dipinto digitalmente. Mentre la principessa degli Inferi, Melinoe, si fa strada attraverso i diversi dungeon, incontrerà e converserà con diversi personaggi selezionati con cura.

Alcuni personaggi ora sono stati riprogettati, mentre altri screenshot hanno rivelato nuovi personaggi. Conclusione chiave: gli sviluppatori hanno consegnato! La squadra ha messo Afrodite in quello che definirei un costume “corretto” che le toglie i vestiti e la veste essenzialmente con i capelli sciolti. Ci sono matriarche dai muscoli corazzati ma anche figure più ambigue, come Selene cotta dalla luna. Ovviamente nessuno può essere normale riguardo a quanto tutti siano belli perché ogni feed è pieno di persone che condividono foto di nuovi personaggi e riprogettazioni. Puoi vedere Artemide, Estia, Mel e Selene Incorporato di seguito.

Spoiler sull'Abisso 2 // Efesto Alzo lo sguardo con grande rispetto adesso…. Abbiamo bisogno di più persone obese e disabili. È molto bello e mi piace moltissimo pic.twitter.com/F6kXnNKx3Z — ˗ˏˋ Bum! Topper Babbano ˎˊ˗ (@pomfait) 17 aprile 2024

Questo equivale al tipo di feedback “tecnico” che Supergiant stava cercando? Giocare al gioco ha provocato uno strano comportamento che tutti i fan possono fare dopo aver giocato al gioco, pubblicando screenshot dei loro personaggi. Non sono sicuro che questo sia un problema che il team di sviluppo possa effettivamente risolvere, ma questi sono i risultati dei test.

Indipendentemente da ciò, se anche tu ti sei improvvisamente interessato alla mitologia greca Abisso 2Buone notizie: il gioco è ancora sulla buona strada per il rilascio in accesso anticipato questa primavera.