LeBron James, Stephen Curry e Kevin Durant sono in cima alla rosa olimpica del basket statunitense

Il nuovo “Dream Team” di USA Basketball è ricco di star, esperienza e una rinnovata attenzione alle dimensioni e alla difesa. Con le Olimpiadi di Parigi che si avvicinano quest'estate, l'amministratore delegato di USA Basketball Grant Hill ha annunciato mercoledì il roster di 12 giocatori del programma per le partite: LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, Anthony Davis, Jayson Tatum, Bam Adebayo, Devin Booker, Jrue Holiday , Anthony Edwards, Tyrese Haliburton, Joel Embiid e Kawhi Leonard.

“Abbiamo un elenco molto entusiasmante, di grande talento e di grande esperienza”, ha detto Hill. “Siamo grati di avere così tante persone disposte a far parte di questo. Abbiamo avuto un ottimo pool di candidati. Non è stato affatto facile. Siamo entusiasti di aver messo insieme questo elenco di 12 uomini al viaggio e al compito intermedio”. Le nostre mani, con l'obiettivo di recuperare la medaglia d'oro dei Giochi Olimpici.

L'elenco comprende molti precedenti di medaglie d'oro e non ci sono grandi sorprese. James, Durant e Curry in ottobre hanno espresso interesse a giocare insieme, e Hill ha selezionato solo due nuovi arrivati: Embiid, che ha scelto di giocare per gli Stati Uniti piuttosto che per la Francia o il suo nativo Camerun, e Leonard, il due volte MVP delle finali NBA che ha ha gestito problemi di salute ricorrenti fuori stagione durante la sua presidenza.

USA Basketball ha fatto molto affidamento sulla sua squadra delle Olimpiadi di Tokyo, che ha vinto l'oro nel 2021, e sulla sua squadra più recente della Coppa del Mondo FIBA, che è arrivata quarta a settembre. Durant, Tatum, Adebayo, Booker e Holiday hanno suonato a Tokyo. Edwards e Haliburton sono emersi come due dei migliori giocatori durante la loro corsa alla Coppa del Mondo. James gareggerà per la squadra nazionale di pallacanestro degli Stati Uniti per la prima volta da quando ha vinto la sua seconda medaglia d'oro olimpica nel 2012, e Curry, due volte medaglia d'oro ai Campionati mondiali FIBA, cercherà la sua prima medaglia d'oro olimpica.

Per Hill, succeduto a Jerry Colangelo come amministratore delegato dopo le Olimpiadi di Tokyo, la prestazione deludente del programma ai Mondiali era la prova della necessità di una squadra più numerosa e più in forma per adattarsi più efficacemente alle principali competizioni internazionali. La nazionale statunitense affronterà la Serbia, che potrebbe essere guidata dalla stella dei Denver Nuggets Nikola Jokic, nella partita di apertura della competizione.

“La FIBA ​​è un gioco diverso dall'NBA”, ha detto Hill. “Vuoi ragazzi i cui giochi si traducono su quel palco. Difesa, esperienza, comprensione collettiva di come vincere: è un puzzle. Vuoi individui di talento, vuoi giocatori che possano mescolare, abbinare e interpretare i ruoli specifici di cui hai bisogno. La difesa era sicuramente una priorità Avere ragazzi che possano chiudere, proteggere più set all'interno della proprietà, la maturità emotiva e poi semplicemente mescolare i personaggi avanti e indietro è qualcosa con cui abbiamo lottato. [in the World Cup]”.

Davis ed Embiid, che subiranno un intervento chirurgico al ginocchio a febbraio, danno alla squadra una linea d'attacco più alta e potente rispetto alla Coppa del Mondo. Holiday e Leonard, che hanno saltato le ultime otto partite della stagione regolare per un dolore al ginocchio, dovrebbero fornire una solida difesa per integrare un folto gruppo di marcatori.

Se Embiid, Leonard o qualsiasi altro giocatore non fosse in grado di giocare a causa di problemi di salute, Hill ha detto che la squadra ha un "piano di emergenza per ogni posizione" che ha rifiutato di rivelare. Il programma ha scelto di annunciare il suo roster di 12 uomini prima dei playoff NBA in modo che le decisioni non dipendessero dai giocatori e il gruppo potesse iniziare il processo di team building ampliato in vista di Parigi.

La squadra di 12 giocatori è stata selezionata tra 41 candidati annunciati a gennaio. Jimmy Butler, Paul George, James Harden, Damian Lillard, Donovan Mitchell e Chris Paul sono stati tra i candidati degni di nota che non sono entrati nella classifica finale. Inoltre non selezionati: Draymond Green (che non era incluso nel pool di giocatori iniziale) e Kyrie Irving, entrambi hanno subito importanti sospensioni negli ultimi anni.

Paolo Banchero, Chet Holmgren e Jaren Jackson Jr. sono in cima alla lista delle stelle nascenti rimaste fuori dalla squadra dominata dai veterani. Ja Morant, che sta riabilitando un infortunio alla spalla di fine stagione, e Zion Williamson non erano inclusi nel pool di giocatori iniziale.

“A volte puoi avere una combinazione del meglio, ma ciò che è più importante è quello che funziona meglio per te”, ha detto Hill. “Siamo stati molto premurosi e intenzionali al riguardo.”

Il giocatore dei Golden State Warriors Steve Kerr allenerà la nazionale americana a Parigi dopo aver guidato la squadra ai Mondiali della scorsa estate. Kerr ha indicato che si sarebbe dimesso da questa posizione dopo le Olimpiadi. Il suo staff a Parigi includerà l'allenatore dei Miami Heat Erik Spoelstra, l'allenatore dei Los Angeles Clippers Tyronn Lue e l'allenatore dei Gonzaga Mark Few. Gli americani hanno vinto l'oro olimpico con Mike Krzyzewski nel 2008, 2012 e 2016 e con Gregg Popovich nel 2021.