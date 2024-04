Il discorso di Jonathan Glazer agli Oscar supportato da Joaquin Phoenix e Chloe Fineman

Nella lista dei firmatari figurano anche Boots Riley, Debra Winger, Joel Coen e Lenny Abrahamson

Joaquin Phoenix, Elliott Gould, Chloe Fineman e più di 150 altri creativi ebrei hanno firmato una lettera aperta a sostegno del discorso di Jonathan Glazer agli Oscar.

Elenco dei 151 firmatari ottenuto diversificato Comprende anche la sorella di Phoenix, Ren, la tre volte candidata all'Oscar Debra Winger, il regista di maggio dicembre Todd Haynes, il regista di Mi dispiace disturbarti Boots Riley, l'acclamato regista Joel Coen, il regista di Room Lenny Abrahamson e la star di Arrested Development ” David. Cross, la documentarista Amy Berg, l'attore di “Barbie” Hari Nef, il leggendario drammaturgo Tom Stoppard, l'ex CEO di Focus Pictures James Schamus, la comica Kate Berlant, la regista di “You Hurt My Feelings” Nicole Holofcener e l'autore di “Secrets & Lies” Mike Lee, autore di “Passaggi”. Il regista Ira Sachs, l'attore e scrittore di “Gossip Girl” Tavi Gevinson, l'attore di “La storia fantastica” Wallace Shawn, la regista di “Bottoms” Emma Seligman, la star di “Mistress America” ​​Lola Kirke, la regista di “Zola” Janica Bravo, nel film “Città ampia”. Nel cast Ilana Glazer, Abbi Jacobson e il critico cinematografico IndieWire David Ehrlich.

diversificato Ha contattato i rappresentanti personali di molti firmatari e ha esaminato in modo indipendente i documenti che confermano la loro partecipazione.

In una dichiarazione a diversificatoIlana Glazer ha dichiarato: “Ho firmato questa lettera per contribuire a contrastare il clima di silenzio che molti luoghi di lavoro e industrie affrontano riguardo alla guerra israeliana a Gaza, che è ora al suo settimo mese. Questa controversia che circonda Jonathan Glazer è solo un esempio.

Shamos ha aggiunto: “Sono passate settimane dal discorso di accettazione di Jonathan Glazer agli Oscar, ma, come ci ricorda l’insensata uccisione di questa settimana di sette operatori umanitari nella cucina del Centro Mondiale – e di innumerevoli civili palestinesi –, il suo appello per… L’umanità è stata molto ben ricevuto.” Diventa più urgente, così come il nostro dovere di creatori ebrei, protestare contro la feroce campagna diffamatoria condotta contro di lui.

Dopo che il dramma sull'Olocausto di Glazer “The Zone of Interest” ha vinto l'Oscar come miglior film internazionale alla cerimonia del 10 marzo, il regista ha utilizzato il suo discorso per affrontare il conflitto in corso in Medio Oriente. “Tutte le nostre scelte sono fatte per riflettere e confrontarci con noi nel presente. Non dico di guardare cosa hanno fatto allora, ma guarda cosa facciamo adesso. Il nostro film mostra dove la disumanizzazione porta al peggio. Ha plasmato il nostro intero passato e “Siamo qui come uomini che confutano il loro giudaismo e l'Olocausto, che è stato derubato dall'occupazione che ha portato al conflitto molte persone innocenti. Sia le vittime dell'Ottobre, sia le vittime dell'Ottobre Il 7 ottobre in Israele o l’attacco in corso a Gaza, tutte vittime di questa disumanizzazione, come possiamo resistere?”

Le sue parole furono accolte con critiche e lodi. In una lettera aperta pubblicata il 18 marzo, più di 1.000 creativi e dirigenti ebrei hanno condannato il discorso di Glazer per aver contribuito ad alimentare “un crescente odio contro gli ebrei in tutto il mondo”, mentre altri, come il regista Ken Loach, hanno difeso la sua affermazione definendola “coraggiosa”. “E' molto prezioso.'” Glazer deve ancora affrontare pubblicamente la reazione negativa al discorso, ma all'inizio di questa settimana il regista ha donato sette poster firmati “Area of ​​​​Concern” all'asta “Cinema for Gaza” per raccogliere fondi per le spese mediche. aiuti ai palestinesi….

“Noi artisti, registi, scrittori e professionisti creativi ebrei sosteniamo la dichiarazione di Jonathan Glazer agli Academy Awards 2024. “Eravamo preoccupati nel vedere alcuni dei nostri colleghi del settore interpretare male e condannare le sue dichiarazioni”, si legge nella lettera aperta. “I loro attacchi a Glazer costituiscono pura serietà riguardo alla crescente campagna militare israeliana che è costata la vita a più di 32.000 palestinesi a Gaza e ha spinto centinaia di migliaia sull’orlo della carestia. Piangiamo tutte le persone uccise in Palestina e in Israele nel corso di molti decenni, compresi i 1.200 israeliani uccisi negli attacchi di Hamas del 7 ottobre e i 253 ostaggi presi.

La lettera continua: “Gli attacchi a Glazer hanno anche un effetto di silenzio sulla nostra industria, contribuendo a un clima più ampio di repressione della libertà di parola e del dissenso, le stesse qualità che il nostro campo dovrebbe apprezzare. Ha denunciato Glazer, Tony Kushner, Steven Spielberg e innumerevoli altri artisti di ogni provenienza hanno ucciso civili palestinesi. Dovremmo tutti poter fare lo stesso senza essere ingiustamente accusati di alimentare l’antisemitismo.

La dichiarazione conclude: “Noi onoriamo l’Olocausto dicendo: questo non accadrà mai più a nessuno”.

Leggi la lettera aperta completa e consulta l'elenco dei firmatari di seguito.

Gli attacchi a Glazer hanno anche un effetto di silenzio sul nostro settore, contribuendo a un clima più ampio di repressione della libertà di parola e del dissenso, proprio le qualità che il nostro settore dovrebbe apprezzare. smaltatore, Tony Kushner, Steven Spielberg Innumerevoli altri artisti di ogni provenienza hanno denunciato l’uccisione di civili palestinesi. Dovremmo tutti poter fare lo stesso senza essere ingiustamente accusati di alimentare l’antisemitismo.

Nel suo discorso, Glazer ha chiesto come possiamo resistere alla disumanizzazione che ha portato ad atrocità di massa nel corso della storia. Considerare tale affermazione come un insulto ne sottolinea l’urgenza. Dovremmo essere in grado di nominare l’apartheid e l’occupazione israeliana – entrambi riconosciuti come tali dalle principali organizzazioni per i diritti umani – senza essere accusati di riscrivere la storia.

In qualità di direttore del Memoriale di Auschwitz, il dottor Piotr M. A. Cywinski, libri“Zone of Concern” non è un film sull'Olocausto. È innanzitutto un profondo avvertimento sull'umanità e sulla sua natura. Non dobbiamo riservare questo avvertimento a un solo gruppo. Per preservare la nostra umanità e garantire la nostra reciproca sopravvivenza, dobbiamo Dobbiamo suonare l’allarme quando un gruppo si imbatte in tali brutalità e atti di cancellazione.

Siamo ebrei orgogliosi che condannano l’uso come arma dell’identità ebraica e della memoria dell’Olocausto per giustificare ciò che hanno detto molti esperti di diritto internazionale, compresi i principali esperti di Olocausto. I mondiidentificato come “Genocidio in atto“Rifiutiamo la falsa scelta tra sicurezza ebraica e libertà palestinese. Siamo dalla parte di tutti coloro che chiedono un cessate il fuoco permanente, compreso il ritorno sicuro di tutti gli ostaggi, la consegna immediata di aiuti a Gaza e la fine dei bombardamenti e del blocco israeliani di Gaza in corso.

Onoriamo la memoria dell'Olocausto dicendo: Mai più.

Si è verificato,

Raanan Aleksandrovich

V (ex Eve Ensler)

*Ehrlich è un critico di IndieWire, che collabora con la società madre Penske Media diversificato.