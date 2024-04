Spiegare lo sviluppo di “Fire Country” – il motivo della chiusura di Three Rock

Quanto segue contiene spoiler per l'episodio in onda il 26 aprile su CBS. Paese del fuoco.

Questa settimana su Fire Country della CBS – sulla scia della fuga del prigioniero Rudy e degli omicidi non correlati che ne conseguono – Three Rock riceve una visita molto anticipata da parte della gente del posto che vuole chiudere il vicino campo di fuoco della prigione. NIMBBY! E tutto.

Ciò che ha reso la protesta così prematura è che è avvenuta nel momento in cui la troupe televisiva stava intervistando Eve, capo dei vigili del fuoco di Three Rock, mentre faceva del suo meglio – sotto la guida del capo dei vigili del fuoco di Cal-Locke – per dare una svolta positiva al campo dei vigili del fuoco. e il bene che era successo.

In effetti, Three Rock ha fatto qualcosa di buono non molto tempo dopo, quando un camioncino errante ha attraversato la recinzione che Bode & Co. erano stati impegnati a erigere attorno al campo (come una sorta di ramoscello d'ulivo per la comunità in preda al panico) e si è schiantato contro un palo della luce. , inviando fili elettrici sotto tensione che si avvolgono verso… la terra.

Manny, ex studente di Three Rock, ha salvato la vita a un manifestante spingendolo fuori dal percorso del camion che si snodava. Più tardi, quando l'autista del camion ha dovuto essere districato dalla cabina e si è precipitato a ricevere cure mediche adeguate, è stato Buddy, seguendo l'esempio di Jake, che si è mosso con cautela attraverso il pavimento elettrificato per portare in salvo l'autista su una tavola spinale. Anche i manifestanti più rumorosi hanno dovuto commentare come un prigioniero ha rischiato la vita per salvare quella di uno sconosciuto.

Tutto è perdonato, non è vero…?

Non così in fretta.

Il giorno successivo, mentre Eve celebrava l'ottimo rapporto della troupe televisiva E Dopo che i diritti telefonici e di visita dei suoi detenuti furono ripristinati, Locke arrivò per consegnare una lettera di incriminazione dal Dipartimento penitenziario e di riabilitazione della California.

“Mi dispiace ma questa notizia era troppo poco, troppo tardi”, ha detto. “Il CDCR ha emesso l'ordine: stanno chiudendo Three Rock.”

Questo punto mancato ci lascia con molte domande sui restanti tre episodi della seconda stagione del dramma della CBS. A partire da: cosa succede a Buddy, Cole e agli altri quando il loro campo di fuoco è chiuso? Sono stati tutti restituiti all'Hosigo regolare? Verrà reintegrato in un'altra forma di servizio pubblico “fuori dal carcere”?

“Ovviamente non voglio rivelare troppo, ma questo è già stato affrontato”, dice Michael Trucco, che ricorre nei panni di Luke e ritorna nell'episodio della prossima settimana. “Questo è stato sollevato negli episodi seguenti.”

Ma forse, solo forse, Three Rock ha un ultimo asso nella manica, per evitare di restare chiuso per sempre…?

Sulla scia dell'ordine di chiusura del CDCR, “Diciamo solo che c'è un certo controllo dei danni e che ci sono alcuni colpi di scena inaspettati nel destino di Three Rock”, anticipa Trucco. “E Luca si ritrova ancora una volta in mezzo a questa polemica e a questo caos!”