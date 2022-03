Crunchyroll e Funimation si fondono per diventare la più grande libreria di streaming di anime al mondo

Crunchyroll ha annunciato che a partire da martedì, l’intera libreria di anime di Funimation, inclusi i prossimi spettacoli esclusivi, film e anteprime, vivrà sotto il marchio Crunchyroll. Segui questa mossa Acquisizione di Crunchyroll di Sony Pictures Entertainment Inc. , che l’anno scorso ha acquistato il servizio di streaming di anime da AT&T e WarnerMedia per 1,175 miliardi di dollari.

“L’unificazione di tutti i nostri marchi e servizi a livello globale sotto il marchio Crunchyroll ci consente di offrire più valore che mai poiché uniamo abbonamenti, diplomi, simulcast, librerie, musica, film e manga, tutto in un unico abbonamento”. Il CEO di Crunchyroll, Colin Decker, ha dichiarato: “Il nuovo Crunchyroll è la realizzazione di un sogno e siamo grati ai creatori dell’animazione e ai milioni di fan che si sono uniti a noi per rendere la community quella che è oggi”.

Secondo Crunchyroll, il prossimo elenco di anteprime primaverili andrà in onda esclusivamente su Crunchyroll d’ora in poi, mentre l’80% delle serie di Funimation e del servizio di streaming anime francese Wakanim sarà disponibile per la visione su Crunchyroll entro la fine di marzo 2022.

I prezzi di Crunchyroll ($ 7,99 al mese, Fan; $ 9,99 al mese, Mega Fan; e $ 14,99 al mese, Ultimate Fan) rimarranno invariati e i nuovi abbonati a Crunchyroll e VRV riceveranno 60 giorni di Crunchyroll Premium gratuitamente. a Pagina di aiuto In relazione all’annuncio, si consiglia agli abbonati esistenti di Funimation di annullare i loro abbonamenti ogni volta che sono pronti, poiché Funimation continuerà solo ad aggiungere nuovi episodi della serie attualmente in onda.