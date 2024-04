Elon Musk in Cina per discutere dell'abilitazione della guida completamente autonoma – Rapporti

2 ore fa

Fonte immagine, Immagini Getty Commenta la foto, La Cina è il secondo mercato più grande di Tesla

Secondo quanto riportato dai media, Elon Musk è in visita a Pechino per discutere dell'abilitazione della modalità di guida autonoma nelle auto Tesla in Cina.

Musk vuole abilitare la guida completamente autonoma (FSD) in Cina e trasferire i dati raccolti nel paese all'estero per addestrare i suoi algoritmi.

La FSD è disponibile in paesi tra cui gli Stati Uniti ma non in Cina.

La notizia è arrivata dopo che un rapporto statunitense ha collegato le modalità di guida autonoma di Tesla ad almeno 13 incidenti, provocando un decesso.

La Cina è il secondo mercato più grande di Tesla. Altre case automobilistiche come Xpeng, con sede a Guangzhou, stanno cercando di competere con Tesla introducendo funzionalità simili di guida autonoma nelle loro auto.

Il produttore di auto elettriche ha già adottato misure per rassicurare le autorità cinesi sull’introduzione della FSD nel Paese, inclusa la creazione di un data center a Shanghai per elaborare i dati sui consumatori cinesi in conformità con le leggi locali.

Il viaggio arriva pochi giorni dopo che la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) negli Stati Uniti ha annunciato che stava indagando se il richiamo avesse risolto con successo i problemi di sicurezza relativi al sistema di assistenza alla guida di Tesla.

Nonostante i requisiti per i conducenti di mantenere la concentrazione sulla strada ed essere pronti a prendere il controllo in un attimo quando la guida autonoma è abilitata, i conducenti coinvolti negli incidenti “non sono stati adeguatamente coinvolti”, ha affermato NHTSA. L'analisi del regolatore è stata condotta prima del richiamo, che secondo Tesla avrebbe risolto il problema. READ La NASA seleziona tre aziende per sviluppare un veicolo lunare per gli astronauti Artemis

Il software di Tesla dovrebbe assicurarsi che i conducenti prestino attenzione e che la funzionalità sia utilizzata solo in circostanze appropriate, come la guida in autostrada.

Musk ha promesso che le auto Tesla saranno in grado di funzionare come “robottaxi” autonomi per anni. Nel 2015, ha affermato che Tesla avrebbe raggiunto la “piena autonomia” entro il 2018. Nel 2019, ha affermato che la società avrebbe avuto un robotaxi funzionante entro l’anno successivo.

Questo mese, l'amministratore delegato di Tesla ha dichiarato che avrebbe presentato il robotaxi dell'azienda ad agosto.

I critici accusano regolarmente Musk di esagerare le prospettive di una guida completamente autonoma per sostenere il prezzo delle azioni dell’azienda, che è crollato a causa di sfide tra cui il calo della domanda di veicoli elettrici in tutto il mondo e la concorrenza dei produttori cinesi più economici. Il signor Musk nega queste accuse.