Oroscopo di domenica 28 aprile 2024

Avvertimento sulla Luna

Evita di fare acquisti o di prendere decisioni importanti tra le 2:00 e le 5:00, ora di Chicago. Successivamente la Luna si sposta dal Sagittario al Capricorno.

Ariete (21 marzo-19 aprile)

Tieni presente che sei in alta visibilità, il che significa che le persone ti notano più del solito. In effetti, poche persone conoscono i dettagli privati ​​della tua vita personale. Nel frattempo, provi forti sentimenti di simpatia per gli altri, specialmente per quelli meno fortunati.

Toro (20 aprile-20 maggio)

Dato che hai a cuore il benessere degli altri, puoi lavorare per un ente di beneficenza. Stai aiutando un gruppo di persone o anche un amico bisognoso. Ora che hai il Sole e Giove nel tuo segno, hai potere, il che significa che puoi fare un cambiamento.

Gemelli (21 maggio-20 giugno)

La tua energia e la tua ambizione sono deboli, motivo per cui metti il ​​benessere degli altri al di sopra del tuo. Simpatizzerai con i problemi degli altri. Puoi raccogliere fondi o lavorare con qualcun altro per aiutare.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Il tuo idealismo è alimentato, motivo per cui fai quello che puoi per aiutare chi è nel bisogno, soprattutto in un altro paese. Puoi fare appello alle autorità per aiutarti nei tuoi sforzi. Nel frattempo, quando hai a che fare con colleghi e amici, dovresti agire amichevolmente.

Leone (23 luglio-22 agosto)

Fai attenzione, perché puoi costringerti ad aiutare chi è nel bisogno. Tuttavia, per mettere le cose in prospettiva, non rinunciare alla fattoria. Soprattutto, devi prima prenderti cura di te stesso per poter essere un agente di cambiamento.

Vergine (23 agosto-22 settembre)

Poiché il tuo coinvolgimento con gli altri è gentile e incoraggiante, potresti attrarre qualcuno che vuole aiutare gli altri. O forse vuoi aiutare questa persona? In ogni caso, se riesci ad aiutare qualcuno meno fortunato, proverai un senso di ricompensa.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre)

Oggi chiederai con simpatia a un membro della famiglia o a un genitore. In effetti, se puoi aiutare qualcuno, lo farai. Lavorerai a beneficio degli altri, anche di un collega. Quel vecchio adagio è vero: “È una felicità lavorare per coloro che ami”.

Scorpione (23 ottobre-21 novembre)

È una giornata romantica e potresti sviluppare una cotta per qualcuno. O forse sei felice di stare con la tua dolce metà. È stato sicuramente un dolce appuntamento. Apprezzerai anche l'arte e gli sforzi creativi degli altri. Divertiti a socializzare e divertirti con i bambini.

Sagittario (22 novembre-21 dicembre)

È un giorno d'amore. Puoi anche goderti l'intrattenimento a casa. Cerca diversivi giocosi e qualsiasi cosa in arte, giochi e momenti divertenti con i bambini perché la comunità ti farà divertire. Potresti anche voler aiutare un membro della famiglia bisognoso.

Capricorno (22 dicembre-19 gennaio)

La Luna è nel tuo segno, il che aumenterà le tue emozioni e creerà pensieri confusi. Sii sicuro di quello che stai facendo, perché Marte allineato con Nettuno può causare confusione in termini di direzione energetica. Nel frattempo, goditi l'intrattenimento a casa o i viaggi divertenti.

Acquario (20 gennaio-18 febbraio)

Fare attenzione alle decisioni finanziarie; Allo stesso modo, fai attenzione a spendere soldi perché il tuo giudizio è un po’ sbagliato. Ecco perché sarai tentato di acquistare qualcosa di costoso, insolito ed esotico. Conserva le ricevute e la scatola.

Pesci (19 febbraio-20 marzo)

Poiché provi una genuina simpatia per coloro che sono meno fortunati di te, farai tutto ciò che è in tuo potere per aiutare qualcuno. Tuttavia, questa è una giornata romantica, il che significa che ti divertirai a socializzare con gli altri. Se lavori per il bene comune, sentirai una maggiore autostima.

Se il tuo compleanno è oggi

Il personaggio televisivo, l'agente immobiliare Drew Scott (1978), condivide il tuo compleanno. Sei energico e capace di motivare gli altri. Sei determinato, concentrato e determinato. Questo è un anno di lavoro e di costruzione per te. Creerai strutture esterne ed interne. Atterra e resta piatto. Prenditi cura della tua salute e concentrati sull'esercizio fisico quest'anno.