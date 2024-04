Scomparso dal XIX secolo, un predatore oceanico appare nelle reti dei pescatori cileni

Lo squalo angelo cileno è ancora avvolto nel mistero

Durante la pesca del bonefish al largo della costa cilena, i pescatori artigianali hanno accidentalmente catturato qualcosa di più importante nelle loro reti da posta. Hanno recuperato una specie “perduta”. Nel 1887, un ricercatore descrisse lo squalo angelo cileno, un piccolo squalo piatto, simile a una razza, che vive in acque costiere poco profonde. Tuttavia, un recente studio pubblicato su Giornale europeo di tassonomia (25 aprile) sottolinea che tale descrizione era incompleta e imprecisa, Miami Herald menzionato.

Secondo i ricercatori, l'autore dello studio condotto nel 1887 ha fornito solo poche misurazioni del corpo, insufficienti per distinguere questo esemplare dai suoi parenti. A peggiorare le cose, l’animale raccolto è andato perduto, lasciando un enorme divario nella nostra comprensione scientifica dello squalo angelo cileno. Sebbene le catture accessorie abbiano fornito scorci di questa specie nel corso della storia, una descrizione completa è rimasta sfuggente. Poi, come vuole il destino, gli sfuggenti squali finirono, letteralmente, nelle mani dei pescatori.

Dopo aver ricevuto la loro inaspettata ricompensa, lo studio descrive in dettaglio come i pescatori hanno congelato due squali interi e la testa di un terzo prima di trasportarli al Museo Nazionale di Storia Naturale di Santiago, in Cile. Lì, i ricercatori sono stati entusiasti di confermare di aver trovato due squali Squatina Armata, conosciuti anche come Angelote in spagnolo e Squalo angelo cileno in inglese.

Lo studio descrive gli squali che raggiungono poco più di 3 piedi di lunghezza e hanno corpi appiattiti, dando loro una sorprendente somiglianza con gli squali più che con gli squali. Oltre al loro aspetto unico, questi squali hanno “grandi spine dorsali” – piccole sporgenze affilate a forma di uncino che si trovano sulla testa e sulla schiena, secondo i ricercatori.

Nonostante questo incontro fortunato, lo squalo angelo cileno rimane avvolto nel mistero. A causa della ricerca limitata e dei rari avvistamenti, l’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura lo inserisce nella Lista Rossa come “in pericolo di estinzione”. Questa rarità rispecchia il comportamento di altri squali angelo, come lo squalo angelo comune. Come ha documentato la National Oceanic and Atmospheric Administration, queste magnifiche creature sono predatori di imboscate. Si nascondono pazientemente sul fondo del mare, aspettando che prede ignare come piccoli pesci, crostacei, molluschi e persino cefalopodi nuotino sopra le loro teste prima di colpire.

Secondo la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), queste misteriose creature sono “abitanti notturni dei fondali”, che trascorrono la maggior parte della loro vita sepolti nella sabbia e nel fango dei sedimenti costieri. Lo studio conferma che conoscere e identificare questa specie è “indispensabile” per la sua conservazione. Questi squali affrontano minacce significative derivanti dallo sviluppo costiero, dal degrado dell’habitat e dalla pesca eccessiva.

“Recenti studi tassonomici sugli squali angelo… con questa caratterizzazione morfologica aggiornata dello squalo angelo cileno, le domande riguardanti la distribuzione geografica, le stime sull'abbondanza e gli eventi reali negli sbarchi possono essere chiariti per informare, in ultima analisi, le pratiche di conservazione per questa specie in grave pericolo di estinzione”, dice il rapporto. hanno detto i ricercatori. Altri squali angelo si trovano sulla costa pacifica dell'America. Gli squali sono stati catturati vicino a Playa Ceremino, nel nord del Cile, sulla costa del Pacifico.